〈台股盤前〉Fed鷹浪太強 台積ADR跌近5% 大盤剉咧等

Fed 釋放鷹派消息，會議紀要顯示縮表的速度可能加快，美股周三四大指數全面走跌，台積電 ADR 大跌近 5%，連動到台股，恐使台股今 (6) 日持續回檔。

美股今晨全倒，道瓊指數跌 392.54 點或 1.07%，收 36407.11 點。那斯達克指數跌 522.54 點或 3.34%，以 15100.17 點作收。標普 500 指數跌 92.96 點或 1.94%，收在 4700.58 點。費城半導體指數跌 129.13 點或 3.22%，收 3879.87 點。

台積電在 NYSE 掛牌 ADR 以 127.06 美元作收，下跌 6.34 美元，跌幅 4.75%。

台股昨日開高走低，早盤在權王台積電股價勁揚的領軍下，大盤最高來到 18619.61 點，再創歷史新高，然而，隨著台積電股價由紅翻黑，台達電也轉弱，加上大立光、祥碩等高價股也休息，即使鴻家軍撐盤，終場仍以小跌 26.39 點作收，收在 18499.96 點。

從籌碼面來看，昨日外資在集中市場買超 93.5 億元，已連續買超 11 個交易日；在期貨市場方面，昨日外資小幅減碼台指期空單，未平倉淨空單剩下 2.4 萬口。

今日看盤重點，超微、英特爾及輝達在 2022 年美國消費性電子展（CES）競推晶片，受惠各大廠釋出多款新晶片加速導入市場，且主力產品多採用台積電先進製程，法人看好，隨晶片放量出貨，台積電持續成大贏家。

上市櫃公司陸續公布去年 12 月及全年度營收。其中，光學鏡頭領導廠商大立光公布去年 12 月營收為 45.02 億元，月增率 3.45%、年減 8.33%，但仍為 11 個月以來高點；累計去年第四季營收為 130.52 億元，季增 9%，但年減 15%。展望 1 月，大立光指出，由於進入傳統淡季，預估元月拉貨動能將會較上月下滑，大立光展望保守，是否影響今日股價值得留意。

整體來說，雖然目前台股大盤的 5 日、10 日及 20 日等短天期均線呈多頭排列，並持續向上揚升，但美股及台積電 ADR 重挫恐怕牽動台股續攻腳步，須待整理後再攻。