〈CES大展〉華碩首推17吋折疊筆電 微星、技嘉新品搶市

2022 年美國消費性電子展 (CES) 登場，筆電品牌大廠搶攻新品換購商機，華碩 (2357-TW) 就宣布與英特爾 (INTC-US)、京東方 (000725-CN) 合推全球首款 17.3 吋可折疊 OLED 筆電 Zenbook 17 Fold OLED，預計年中上市，微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 同樣端出新品搶市。

華碩連兩日舉行線上新品發表會，6 日再以《Incredible Unfolds》為主題，由共同執行長胡書賓開場，發表全新產品 Zenbook 17 Fold OLED 折疊筆電、Zenbook 14X OLED Space Edition 太空紀念版筆電，成為本屆 CES 亮點產品之一。

華碩 Zenbook 17 Fold OLED 折疊筆電。(鉅亨網記者劉韋廷攝)

華碩表示，Zenbook 17 Fold OLED 折疊筆電是與英特爾、京東方等共同設計開發，為目前市面上最大尺寸的折疊筆電，大小為 17.3 吋 4:3 螢幕，折疊後則成為 12.5 吋 3:2 螢幕，擁有電腦、筆電、平板、螢幕鍵盤、電子書、延伸螢幕等 6 種使用情境，也透露內部測試可達 3 萬次以上折疊耐用度，預計 2022 年中正式上市。

此外，華碩為紀念 ASUS P6300 筆電 600 天太空任務 25 週年，也推出採用太空主題設計、特殊零重力鈦色外觀的 Zenbook 14X OLED Space Edition，並符合美國太空系統司令部 SMC-S-016A 測試協定，運行時將能承受 - 24 至 61°C 的極端溫度，華碩也另外推出 Chromebook、ExpertBook、ProArt 創作者系列筆電、顯示器等新品。

微星同樣在台北時間 6 日凌晨舉行第二場獻上新品發表會《MSI-VERSE》，展出電競桌機、電競螢幕、板卡及周邊等新品，主打搭載輝達 (NVDA-US)RTX 3090 Ti 的桌上旗艦 Aegis Ti5、聯名動漫《新世紀福音戰士》的限定版電競產品，也期望透過線上互動的觀展模式，展現進軍元宇宙的企圖心。

技嘉也看準換機潮商機，推出一系列搭載英特爾 (INTC-US) 第 12 代 Core 處理器的 AERO 創作者筆電系列，包含 AERO 16、AERO 17、AERO 5 等，也是首次在產品中導入 16:10 4K+ OLED、AmLED 顯示技術。