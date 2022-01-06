〈CES大展〉華碩首推17吋折疊筆電 微星、技嘉新品搶市

華碩舉行《Incredible Unfolds》線上新品發表會。(圖:華碩提供)
華碩舉行《Incredible Unfolds》線上新品發表會。(圖:華碩提供)

2022 年美國消費性電子展 (CES) 登場，筆電品牌大廠搶攻新品換購商機，華碩 (2357-TW) 就宣布與英特爾 (INTC-US)、京東方 (000725-CN) 合推全球首款 17.3 吋可折疊 OLED 筆電 Zenbook 17 Fold OLED，預計年中上市，微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 同樣端出新品搶市。

華碩連兩日舉行線上新品發表會，6 日再以《Incredible Unfolds》為主題，由共同執行長胡書賓開場，發表全新產品 Zenbook 17 Fold OLED 折疊筆電、Zenbook 14X OLED Space Edition 太空紀念版筆電，成為本屆 CES 亮點產品之一。

華碩 Zenbook 17 Fold OLED 折疊筆電。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
華碩 Zenbook 17 Fold OLED 折疊筆電。(鉅亨網記者劉韋廷攝)

華碩表示，Zenbook 17 Fold OLED 折疊筆電是與英特爾、京東方等共同設計開發，為目前市面上最大尺寸的折疊筆電，大小為 17.3 吋 4:3 螢幕，折疊後則成為 12.5 吋 3:2 螢幕，擁有電腦、筆電、平板、螢幕鍵盤、電子書、延伸螢幕等 6 種使用情境，也透露內部測試可達 3 萬次以上折疊耐用度，預計 2022 年中正式上市。

此外，華碩為紀念 ASUS P6300 筆電 600 天太空任務 25 週年，也推出採用太空主題設計、特殊零重力鈦色外觀的 Zenbook 14X OLED Space Edition，並符合美國太空系統司令部 SMC-S-016A 測試協定，運行時將能承受 - 24 至 61°C 的極端溫度，華碩也另外推出 Chromebook、ExpertBook、ProArt 創作者系列筆電、顯示器等新品。

微星同樣在台北時間 6 日凌晨舉行第二場獻上新品發表會《MSI-VERSE》，展出電競桌機、電競螢幕、板卡及周邊等新品，主打搭載輝達 (NVDA-US)RTX 3090 Ti 的桌上旗艦 Aegis Ti5、聯名動漫《新世紀福音戰士》的限定版電競產品，也期望透過線上互動的觀展模式，展現進軍元宇宙的企圖心。

技嘉也看準換機潮商機，推出一系列搭載英特爾 (INTC-US) 第 12 代 Core 處理器的 AERO 創作者筆電系列，包含 AERO 16、AERO 17、AERO 5 等，也是首次在產品中導入 16:10 4K+ OLED、AmLED 顯示技術。

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