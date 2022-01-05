公平會出動秘密客查處 開罰新北建商150萬元

政府各部會積極打炒房，公平會今 (5) 日指出，長榮久盟開發建設公司與政安廣告公司，於銷售新北市新店區「大坪林 ONE」預售屋時，要求購屋人先給付定金，才提供買賣契約書攜回審閱，違反公平交易法第 25 條規定，分別處 100 萬元、50 萬元罰鍰，此次也是「秘密客」方式查處。

公平會表示，接獲民眾反映，至大坪林 ONE 建案接待中心看屋時，銷售人員表示須先支付定金始得審閱契約，經公平會實地訪查銷售現場，發現銷售人員確實有要求購屋人須先支付定金，才能提供買賣契約書攜回審閱的情事。

公平會指出，預售屋買賣契約書內容包括購屋重要資訊，最足以充分揭露交易標的真實情形及雙方權利義務，由於契約書由建商單方擬定，銷售方居於資訊優勢地位，且契約條款涉及專業用語與繁複法規，應予購屋人給付定金前充分審閱契約的機會，才能審慎評估。

因此，如果要求購屋人先支付定金才提供買賣契約書攜回審閱，該定金的收取將陷購屋人於資訊弱勢的不利地位，影響購屋人作成交易之決定而顯失公平，同時，也對其他依照法令規定行事，提供買賣契約書給購屋人攜回審閱的同業形成不公平競爭，足以影響交易秩序。

公平會表示，長榮久盟公司違反公平交易法第 25 條規定，處以新台幣 100 萬元罰鍰，政安廣告公司則處 50 萬元罰鍰。