〈2021車市統計〉和泰車銷售創16年新高 FORD拿銷售亞軍 賓士退步一名

2021 年受到本土疫情影響，加上車用晶片短缺的衝擊，車廠普遍缺車，前 10 名車商排名再搬風，FORD 衝上銷售亞軍，BENZ 則退步一名至第五名，而和泰車 (2207-TW) 代理 TOYOTA 和 LEXUS 品牌共登錄 146687 台，年增 0.3%，達成 16 年來銷售新高紀錄，也蟬聯第 20 年台灣車市龍頭寶座。

2021 年總車市規模達 449859 台，僅年減 1.7%， 顯示車市需求仍相當熱絡，不過，受缺車影響，10 大車商中僅 3 家成長，分別為 TOYOTA 掛牌數 126103 台，年增 2.1%，市占率 28%，FORD 掛牌 30377 台，年增 5.2%，以及 BMW 掛牌 18490 台，年增 1%。

圖表：和泰車提供。

和泰車指出，去年 7 月以來國內疫情趨緩後，車市買氣持續升溫，代理的 TOYOTA 和 LEXUS 品牌合計銷售達 146687 台，年增 0.3%，創 16 年來新高紀錄，市占率共 32.6%，也蟬聯第 20 年台灣車市龍頭寶座。

而 TOYOTA 穩居國產車、進口車雙料冠軍，並在車市前 10 大乘用車款中拿下 5 個名次。

全年車款熱銷冠軍為 COROLLA CROSS，登錄台數高達 40675 台，是國內第一台年銷售突破 4 萬台的 SUV 車款，遙遙領先排在第二的 RAV4 25162 台，而 RAV4 則是蟬聯 14 年進口車銷售冠軍。

和泰車看好，RAV4 全新改款的 2022 年式新增全新 HYBRID 尊爵車型，有助後續進一步提升銷售動能。

而今年衝上銷售亞軍的 FORD，全年掛牌數達 30377 台，年增 5.2%，主要是因 FOCUS、KUGA 拿下年度銷售車款第 5、6 名，分別銷出 14172 台、13380 台，合計達 27552 台，單是此二款車即占品牌銷售比重達 90%。