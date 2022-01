中信金控榮獲公司治理制度評量最高等級「特優」認證

中信金控 (2891-TW) 對公司治理及 ESG 的努力再獲肯定,與旗下子公司中國信託商業銀行及台灣人壽保險公司,榮獲中華公司治理協會 CG6013(2021)公司治理制度評量最高等級「特優」認證,是本次公布名單中唯一獲「特優」認證的金融機構。

中華公司治理協會 2005 年起推出「公司治理制度評量」,是全臺第一套公司治理制度系統性檢視工具,為呼應金融監督管理委員會發布「公司治理 3.0─永續發展藍圖」,強化企業永續發展、健全 ESG 生態系,2021 年評量指標除參酌國內外公司治理相關規定及趨勢外,更加入道瓊永續指數(DJSI)、永續發展與治理等議題,接軌國際。本屆評量指標包括「股東權益維護與平等對待」、「利害關係人權益尊重」、「資訊透明與揭露」、「董事會職責履行」、「永續發展與治理」、「公司治理文化」等六大構面,中國信託金控歷經書面審核,以及面訪經營團隊和董事會成員後,於上週公佈評量名單,中信金控榮獲「特優」認證。

中信金控積極致力落實 ESG 永續作為,去(2021)年獲證交所公布「公司治理評鑑」上市公司前 5% 排名、入選道瓊永續性指數(DJSI)世界指數成分股,以及大中華可持續發展指數評比臺灣企業第一名的肯定。為精進永續工作,中信金控於 2020 年 6 月在董事會下設置企業永續委員會,擔任最高督導單位;另由中信金控高階經營團隊組成「ESG 執行小組」,將 ESG 納入主管的績效指標中。

此外,為充分與利害關係人溝通,中信金控去年領先同業發布《中信金控員工賦能報告書》,更率業界之先,應用「綠色金融體系網路」(The Network for Greening the Financial System, NGFS)的氣候變遷情境,以及「碳核算金融聯盟」(Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF)的財務碳排放量計算方法學,公布《2021 氣候風險評估報告書》。中信金控於業務發展及社會回饋等面向獲各界肯定,去年囊括國內外共 279 個獎項,展現中國信託提升永續價值的實力。

展望未來,中信金控將繼續透過核心金融業務,結合數位科技與國際化優勢,秉持 We are family 品牌精神,創造對 ESG 之正向影響力,並力求整合集團資源,達成企業與社會永續共榮發展的目標。