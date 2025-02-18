遠百拚永續 全台店點執行種樹減碳活動
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-18 17:35
遠百 (2903-TW) 總經理徐雪芳全力帶領經營團隊拚永續，今 (18) 日指出，2024 年遠百在遠東集團發展的起點新北市板橋區推動植樹元年，種下減碳的種子，未來全台有遠百的地方都會持續執行種樹減碳活動。
徐雪芳強調，由內而外打造經濟、環境和社會多贏的永續價值，堅持以永續創造大眾共好的美好生活，讓營運成長奠基在創造永續基礎上，以因應外在環境變化，展現穩健經營績效。
回顧 2024 年，遠百持續在 ESG 領域獲得大獎，包括亞太零售聯盟 FAPRA 的「零售企業國家楷模獎」、亞洲企業商會 AREA 頒發亞洲企業社會責任大獎的「社會公益發展獎」和「永續報告書獎」，更在全球企業永續獎 GCSA 奪得台灣百貨唯一的「國際永續報告書獎」，台灣企業永續獎 TCSA 也獲「百大永續典範企業獎」等 6 大獎項。
而遠百同仁也表現優異，超市餐飲部主辦的弘前展獲選「IGDS 年度世界百貨公司十大最佳行銷活動」，財務部也因為數位創新獲「經理人月刊百大 MVP 團隊」，並獲遠東精神獎「營運績效優等獎」。
而遠百全台分公司也拿下「入圍國家環保獎」、「運動企業認證」、「綠色採購績優企業」、「節約用水績優單位」、「公共藝術」、「友善職場」和「友善育兒」等多項獎勵。
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