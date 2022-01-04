統一證布局ETN有成 漲幅前10大排名包辦3檔 最多漲近6成

去年台股大漲 23.6%，台股指數產品 ETN 和 ETF 表現更加亮眼，統一證券今 (4) 日指出，漲幅前 10 大 ETN 或 ETF 平均報酬高達 43.52%，其中，統一 ETN 在 10 大排名中包辦 3 檔，又以統一價值成長 ETN 漲近 60% 最多。

據 CMoney 統計，去年台股 (不含槓桿) 指數產品績效表現最好的前 10 名有 6 檔為 ETN，4 檔為 ETF，其中，統一證發行的 ETN 有 3 檔表現最佳，分別是排第二名的統一價值成長 ETN(020018-TW)，第八名的統一微波高息 20ETN(020011-TW) 和第十名的統一特選臺灣 5G ETN(020019-TW)，報酬分別為 59.08%、33.96% 和 33.64%，表現優於大盤許多。

統一證金融商品部進一步說明，臺灣 5G 指數前 10 檔成分股集中在台灣 5G 領頭羊半導體類股上，包括晶圓代工、IC 設計、封裝測試和中華電 (2412-TW) 等，占比達 77%。

而價值成長 ETN 則是匯集了航運三雄和傳產，每季檢視挑選一籃子當季的價值成長股，因此不受類股輪動影響。

另外，具備高股息低波動特色的統一微波高息 ETN，比重第一為中華電約 16%，另涵蓋金融股和傳產、科技股，成為投資人穩定存股的好選擇。

ETN 與 ETF 同為連結指數的商品，差別在於前者有到期日，但事實上到期年限多為 10 年，因此，除非投資人習慣一檔股票買進存放超過 10 年，否則影響不大。