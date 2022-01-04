元富估今年現金股利派發共2.4兆元 台股殖利率逾4%

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券和證交所聯合主辦 Smart Taiwan 2022 智慧台灣投資論壇今 (4) 日起開跑，對於 2022 年展望，元富投顧表示，主計總處預測台灣今年經濟成長率 (GDP) 達 4.15%，經濟呈現穩健增長，加上去年上市公司獲利可望達 4 兆元，預期今年現金股息 2.4 兆元，使台股現金殖利率可達 4% 以上，優於主要國家股市，因此，台股今年仍正向看待。

不過，元富提醒，今年台股仍須留意疫情、通膨和美國聯準會貨幣政策緊縮速度，由於聯準會恐將於 3 月起結束 QE、升息 3 碼，推估全年金融市場波動風險將增加。

元富證此次論壇聚焦在智慧城市、智慧能源、智慧醫療等主題，邀請 28 家台灣智慧產業供應鏈的領導廠商，包括鴻海 (2317 -TW)、亞德客 - KY (1590 -TW)、台達電 (2308 -TW)、欣興 (3037 -TW)、力旺 (3529 -TW) 和致茂 (2360 -TW) 等，與來自海內外預估近 500 位機構投資人進行深度對談。

同時，元富以「取像光學鏡頭於擴增實境之設計」作為演講主題，說明元宇宙帶動 VR/AR 產業的龐大商機，以及現階段國內光學公司的布局和產業的展望。

而證交所則以英語專題演講，向機構投資人說明目前台灣上市公司落實 ESG 的情形、與國際規範接軌實況，以及證交所深化上市公司治理，營造健全永續發展 (ESG) 生態體系。

元富證董事長陳俊宏表示，資本市場活絡程度對促進國家金融發展，扮演極重要的角色，元富致力為國內上市櫃公司和海外投資人提供交流平台，期盼能吸引更多資金挹注於國內資本市場。

元富證總經理張清發進一步指出，因應金融市場的快速變化，長期舉辦各式投資說明會，主題涵蓋商品面、產業面和總經面等方向，藉由提供投資人多元管道認識及投入資本市場，保障投資人權益，並促進整體市場健全發展。