疫情隱憂淡化 去年逾兆元資金湧入股票基金

Omicron 疫情擔憂舒緩、美國假期銷售成長創 17 年來最大增幅，激勵資金再度湧入股市，根據統計，截至去 (2021) 年底為止，整體股票型 ETF 去年全年淨流入 1.03 兆美元，主要流入美股 199 億美元。

富蘭克林證券投顧分析，儘管新冠疫情反覆、通膨升溫、聯準會開始縮減購債和中國擴大對校外培訓和科網產業監管等因素牽動，全球股市 2021 年呈現走勢震盪，累計 2021 年全球股市仍交出亮麗成績上漲 19.02%。

展望今年第一季，景氣增長、高通膨和主要央行寬鬆政策退場將是投資主旋律，疫情和供應鏈瓶頸可能遞延復甦動能但不至於改變擴張趨勢，維持對風險性資產正向看法。

其中，1 月焦點關注美國企業財報、拜登重建美好法案進展和中國政策，股票布局建議可掌握三大主軸，包括具備長線數位轉型趨勢商機的科技產業，抗通膨及受惠全球減碳政策發展的基礎建設產業，以及以內需和創新成長為導向的新興亞洲小型股票型基金，建議採取逢震盪單筆加碼和大額定期定額雙管策略並進，增添獲利空間。

PGIM Jennison 全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，統計 2021 年美股 S&P500 指數漲幅近 27%，創下 70 次收盤新高，更是連續第三年繳出兩位數年度報酬，這也是自 1999 年以來最佳紀錄，另外，道瓊與那斯達克同樣在 2021 年繳出亮眼成績，年漲幅分別達 20.2% 和 23.2%。

葉家榮指出，美國商務部公布數據顯示，隨進口激增、出口下滑，美國 11 月貿易逆差成長 17.5% 至 978 億美元，改寫 9 月貿易逆差紀錄，預期 2021 全年度商品貿易逆差在強勁的消費需求，以及供應鏈吃緊與塞港問題推升下，將再創新高。

看好美國經濟成長基本面穩健，預期 2022 年消費主軸將由商品轉向服務，搭配因供應鏈瓶頸導致產量短缺的商品，如汽車與部分電子產品的補庫存行情，將推升 2022 年美國企業獲利成長 8% 至 10%，也有利於與美國景氣高度連動的亞洲市場