金融業走過2021年獲利榮景 升息年存股族先存這4檔

金融業歷經 2021 年業績暢旺的榮景年，也大舉吸引存股族搶進，11 月定期定額個股前十大，金融股就佔了六強。時序進入 2022 年升息年，建議存股族可瞄準外幣資產較高、與外幣利率走升相關程度較大的兆豐金 (2886-TW) 等 4 檔銀行股。

據統計，11 月定期定額個股前十大，金融股就囊括 6 檔，包括：兆豐金、玉山金 (2884-TW)、合庫金 (5880-TW)、第一金 (2892-TW)、中信金 (2891-TW) 及元大金 (2885-TW)。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，先前因美國升息等因素出現資金退場狀況，如果國際間沒大事，預料外資在跨年後資金會匯回，預期台股 2022 年第 1 季還有高點。

詹佩玲看好金融股，她表示，隨著全球經濟回到正常成長軌道，利率也逐步邁向正常化，市場預估 2022 年聯準會有機會升息三次，在利率走升趨勢下，銀行業可提高存貸利差及獲取更好的海外債券投資收益，成為升息下的主要受惠股之一。

投顧業者也表示，美國 2022 年上半年就會展開升息周期，升息將加大利差，有利銀行營收增長，預期以外幣利差較大、外幣資產較高的銀行將優先受惠，以國銀目前外幣放款佔比來看，上海商銀 (5876-TW) 佔比 43%，其次是兆豐銀佔比 22%、中信銀以 19% 居第三大。而一銀近年在東協市場也取得不錯利基，也是外幣利差放大的主要受惠者。

至於壽險股，因 2021 年積極處份股債，導致基期較高，壽險金控 2022 年獲利恐難維持高成長，對此，詹佩玲指出，很多分析師不敢把壽險股表現估得太好，主因是 2021 年壽險業大賺資本利得，表現太過亮眼，讓許多分析師保守估計隔年表現。

但詹佩玲認為，壽險業還有未實現的投資受益，就看它們要不要實現，如果股市行情仍在，預期壽險業仍會有投資收益；另外，大型壽險類股按照過往配息，殖利率預估仍有 5、6% 以上，也將是吸引存股族的優勢之一。

投顧業者也指出，美國升息後，將推升美國十年期公債殖利率走高，只要是海外資產配置佔比超過 6 成的壽險業，新錢與再投資的投報率可望攀升，有助帶動經常性收益率，因此對壽險業也不用太悲觀。