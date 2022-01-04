美股重點新聞摘要2022年01月04日

今日操盤前瞻

美國製造業 PMI

中國財新製造業 PMI

OPEC + 部長級會議

華爾街對賭 3 月升息 三大指標判斷美股全年走勢

華爾街正透過三大指標為今年全年股市走勢尋找線索，分別是聖誕行情 (Santa Claus Rally)、每年前五個交易日表現，以及 1 月指標 (January Barometer)，與此同時，華爾街正對賭聯準會 (Fed) 3 月升息。閱讀全文...

特斯拉交車成績搶眼漲逾 13% 馬斯克身價單日增 300 億美元

特斯拉 (TSLA-US) 公布交車量創新高之後，周一 (3 日) 股價飆漲 13.5%，使執行長馬斯克身價單日暴增 305 億美元，以超過 3000 億美元穩坐全球首富寶座。閱讀全文...

英特爾取代思科 成 2022 年道指新晉狗股

英特爾將在 2022 年取代思科成為「道瓊狗股」（Dogs of the Dow），為廣受投資人歡迎的道瓊狗投資策略的新年變化。閱讀全文...

全美第一！蘋果市值一度衝破 3 兆美元大關

蘋果週一 (3 日) 再度創造輝煌紀錄，盤中市值突破 3 兆美元大關，成為美股史上首家市值超過 3 兆美元的企業，再度凸顯蘋果在全球經濟的主導地位。閱讀全文...

蘋果 AirPods 去年底購物季銷售旺 專家估穿戴式裝置業績年增兩成

根據天風證券分析師郭明錤上周公布的報告指出，蘋果 2021 年第四季銷售 2,700 萬組新一代 AirPods，總銷量達到 9,000 萬組，將替蘋果穿戴式裝置業務帶來 20% 的年營收成長。閱讀全文...

美債殖利率急升 10 年期突破 1.6%

由於投資客密切關注 Omicron 變種病毒確診病例飆升，美國國債殖利率周一 (3 日) 上揚，指標 10 年期美債殖利率急升逾 10 個基點，一度升破 1.6%，創下 11 月以來新高。閱讀全文...