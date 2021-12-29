特斯拉處優勢 分析師：2022年擁有股價3大催化劑

邁向 2022 年，特斯拉 (TSLA-US) 明顯處於強勢地位，Wedbush 分析師舉出包含中國需求在內的 3 大催化劑，將推升特斯拉股價。

Wedbush 目前對特斯拉的基本目標價在 1400 美元，而牛市目標價為 1800 美元。由 Dan Ives 領導的分析團隊在報告中寫道，他們維持特斯拉「優於大盤」的評級。

特斯拉週二下跌 5.47 美元或 0.5%，收每股 1088. 47 美元。今年迄今特斯拉股價上漲 54.5% ，且其市值已超越 1 兆美元。

Ives 表示，「特斯拉整體牛市論點的關鍵仍然是中國。」他預估 2022 年電動車交貨量中，特斯拉將占比 40%，而中國明年在特斯拉股價中價值 400 美元。

他認為，特斯拉有著「供不應求」的問題，而舒緩該問題的關鍵在於位於德國和美國德州 Austin 的超級工廠，「這將解決特斯拉全球生產瓶頸。」

Ives 說：「我們相信，到 2022 年底時，特斯拉將有能力從當前年度產能約莫 100 萬輛的水準提升到 200 萬輛。」

Ives 認為，特斯拉應有能力解決拖累今年一整年銷量成長的供應鏈問題。

Ives 補充，「雖然物流障礙是特斯拉近期成本負擔，但該公司應有能力在未來 12 到 18 個月內進一步擴大其車輛毛利和獲利能力，尤其因為在中國當地生產並銷售利潤更高的車輛。」