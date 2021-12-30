Delta+Omicron掀病例海嘯！WHO擔憂疫苗失效

新冠疫情 (COVID-19) 在全球持續加速蔓延，週三 (29 日) 世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 擔憂 Delta 和 Omicrom 的雙重威脅，恐將讓新冠確診病例推至歷史新高。

全球已有超過 2.81 億感染新冠肺炎，超過 500 萬人死亡，最新確診病例激增主要是由新型、高傳染性的 Ommicron 變種病毒推動。週三世衛秘書長譚德塞表示，現在 Delta 和 Omicrom 變種病毒帶來雙重威脅，將病例推至新高紀錄，導致住院和死亡人數激增。

Delta 和 Omicrom 變種病毒帶來雙重威脅，將病例推至新高 (圖片：AFP)

譚德塞道：「我非常擔心高傳染性的 Omicron，它與 Delta 病毒同時傳播正掀起病例海嘯。」

他還警告：「如果我們不改善集體應對措施，這種病毒將持續進化並威脅全球公衛系統… 隨著疫情持續拖延下去，新變種病毒可能對當前的疫苗產生疫苗逃逸或具完全抗藥性，因此我們需要對疫苗進行調整，這可能還意味新的疫苗供應短缺。」

世衛計畫為每個國家爭取 2022 年年中達到 70% 疫苗普及目標，這有助於結束新冠大流行的緊急階段。

譚德塞再次呼籲各國更公平地分享疫苗，抨擊富國推動實施第三劑疫苗，可能會使較貧窮國家缺乏疫苗接種。

牛津大學醫學欽定講座教授 John Bell 近期表示，Omicron 與之前的 Covid 變種帶來不同的病狀。

Bell 稱：「11 月底南非首現的 Omicron 看上去嚴重程度較低，住院患者的住院時間也更短，這與先前的病毒是不同的，一年前看到過的可怕場景已成歷史，我認為我們應該放心。」