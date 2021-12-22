國璽幹細胞明年登陸興櫃 三項幹細胞新藥有望擴大臨床試驗

國璽幹細胞預計明年登錄興櫃，旗下肝硬化、腦中風、退化關節炎等三項幹細胞新藥，明年有望搭上再生醫療製劑施行 / 製劑管理條例取得許可，藉此擴大二期臨床試驗規模。

國璽研發中的肝硬化新藥 GXHPC1(清肝淨)，2019 年完成一期臨床試驗，數據顯示，病患給藥後無嚴重不良事件，肝硬化病灶、肝臟功能指數 GOT 都有改善，目前則在台灣多中心進行臨床試驗二期。

據統計，肝硬化長年列為我國前十大死因，台灣每年因慢性肝病及肝硬化就診人數約 80 萬人，每年死亡人數約 5000 人，此外，中國每年則有 700 萬人罹患肝硬化，不過至今肝硬化仍未有有效藥物。

腦中風新藥 GXNPC1(思益優) 方面，國璽表示，該新藥同樣 2019 年完成臨床一期試驗，目前已進入二期試驗；儘管每年因腦血管疾病看診人數約 60 萬人，且長照費用支出龐大，至今腦中風尚未出現可控制病情的藥物。

此外，國璽旗下治療退化性關節炎的 GXCPC1(軟實立)，也已進入國內臨床試驗二期。

國璽表示，立法院明年會期將送審再生醫療製劑施行 / 製劑管理條例，旗下三項幹細胞新藥有望通過類似緊急使用授權 (EUA) 核可，讓沒有治療選擇的病人有機會提早使用細胞治療。