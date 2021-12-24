順藥缺血性腦中風新藥 二期臨床拚兩年完成

順藥 (6535-TW) 今 (24) 日宣佈，旗下缺血性腦中風新藥 LT3001，通過台灣食藥署 (TFDA) 審查，將可進入多劑量給藥、併用器械取栓二期人體臨床試驗，預計兩年內完成。

順藥開發的 LT3001 是專為缺血性中風設計的創新藥物，今年 8 月在台灣及美國完成單劑量給藥臨床 2a 期試驗，結果顯示，中風後 24 小時內的缺血性中風病患接受 LT3001 治療後，不會增加腦出血的風險，且可改善神經行為。

順藥表示，繼 9 月獲美國 FDA 核可後，今日再度通過台灣 TFDA 審查，將可進入二期人體臨床試驗，此外，LT3001 有機會擴大病患族群，目前也積極籌備台灣、美國多劑量的臨床 2b 期試驗，並鎖定藥物治療及機械取栓手術的缺血性中風病患。

根據世界衛生組織 (WHO) 統計，全球每年約有 1500 萬人中風並有 85% 病患因血栓阻塞腦血管出現缺血性中風；目前治療方式包括透過靜脈給藥的 rt-PA 溶栓藥，及機械取栓手術等黃金療法，但受限安全性與技術上的限制，仍有 80% 缺血性中風病患尚無法獲得安全有效的治療。

順藥看好，目前要突破現有藥物的安全性限制並擴大病患族群，成為目前明確且迫切的醫療需求，若能滿足此市場缺口，市場潛力將高達 106 億美元。