中鋼高機能鋼材減碳效益顯著 成低碳轉型關鍵

中鋼 (2002-TW) 與工研院綠能所合作，以用鋼產品「生命週期評估方法」量化高機能鋼材的減碳效益，研究成果顯示，以中鋼高機能鋼材 2019 年銷售量估算，整體減碳效益達 250 萬公噸，相當於 6,426 座大安森林公園每年吸碳量。

中鋼表示，因應氣候變遷風險及全球推動碳中和的趨勢，鋼鐵除了是可百分之百回收再利用的綠色產品，也是低碳轉型不可或缺的關鍵材料；高機能鋼材除了本身材料性質提升外，更可增進用鋼產品使用時之外部減碳效益，避免僅於生產製造階段低度排碳，卻在產品長期使用階段大幅排碳之情形。

而中鋼與工研院綠能所採行「生命周期評估」的觀點，已成功建立高強度汽車鋼、高效率馬達電磁鋼、高強度 H 型鋼、免調質鋼、耐蝕橋梁用鋼與高強度船舶用鋼的外部減碳計算方法學，並透過專家諮詢及各領域專業意見，嚴謹量化出各類高機能鋼材於產業鏈及產品生命週期之減碳效益。

中鋼高效率電磁鋼可提升馬達效率而省電。(圖：中鋼提供)

例如，高強度汽車用鋼可使車體減重而降低能耗、高效率電磁鋼提升馬達效率而省電、免調質鋼讓加工業省下熱處理與噴砂等製程，中鋼表示，高機能鋼材是長期致力開發的精緻鋼品，也是幫助產業減碳的利器。

中鋼進一步指出，從個別高機能鋼材之減碳效益來看，如以汽車 10 年生命週期評估，高強度汽車用鋼可減碳 6.04 公噸 / 噸鋼；以馬達 20 年生命週期評估，高效率電磁鋼則減碳 4.33 公噸 / 噸鋼。

高強度 H 型鋼能使建築減少建材用量，可減碳 2.64 公噸 / 噸鋼；汽車用扣件免調質鋼能節省退火等程序及使汽車減重降油耗，減碳可達 2.80 公噸 / 噸鋼，以中鋼與金鍛公司合作案例顯示，鋼材碳足跡降低 32%，年減碳達 3.8 萬公噸。

汽車用扣件所使用的免調質鋼，可節省退火程序及汽車減重降油耗。(圖：中鋼提供)

此外，耐蝕用鋼因可延長橋梁使用年限，以關渡大橋 (濱海環境) 與新發大橋 (山區) 為個案分析的結果，兩座橋梁整體用鋼的減碳效益分別為 8,964 公噸與 5,408 公噸；另，以船舶整體生命週期及 2019 年所有高強度船舶用鋼銷售量估算，共可減碳達 9.6 萬公噸。

中鋼強調，近年來世界各國積極制定減碳期程，並加大減碳力度，中鋼除了戮力規劃執行內部減碳專案、積極投入太陽能光電及離岸風電等再生能源事業外，也將持續開發高機能鋼材與進行相關減碳研究。

例如已展開快削鋼與冷打螺絲螺帽用鋼之減碳方法學，以協助國內用鋼產業提升減碳效益，相關研發成果可作為用鋼產業減碳策略與路徑之參考，進而提升鋼鐵產業永續競爭力，為臺灣經濟及環保減碳貢獻心力。