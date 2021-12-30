紐約市下訂184輛福特純電動野馬 推動車隊電動化

隨著電動車趨勢持續，許多公部門也開始採購電動車。報導指出，紐約市政府向福特汽車 (F-US) 訂購了 184 輛純電動野馬 Mustang Mach-E，作為新的執法部門和應變用車。另外，當局也計畫購買特斯拉 (TSLA-US) 的 Model 3，以作為紐約市警察局 (NYPD) 的巡邏車。

美國紐約全市行政部門 (DCAS) 宣布表示，已經和福特汽車達成了一筆合約，將會訂購 184 輛純電動野馬 Mustang Mach-E，加入該市將近 3 萬輛的車隊當中。新電動車將由多個辦公室和部門使用，包括 NYPD、紐約市公園和娛樂部等。

根據合約顯示，電動野馬預計將在 6 月 30 日之前交付給紐約市當局，相關花費預估為 1150 萬美元。Mustang Mach-E 具備雙電動馬達 4 輪驅動系統，能夠在 3.8 秒內從 0 至 96 公里 / 小時加速，一次充電預期可行駛 435 公里。

DCAS 專員 Dawn M. Pinnock 表示，針對車隊的電動化投資將幫助紐約市擺脫對石化燃料的依賴。

紐約市持續推動電動化，其中一項目標是在 2035 年前使全市的交通工具轉型為純電動車輛，包括垃圾車、觀光巴士與遊河渡輪等。在該市將近 3 萬輛的車隊當中，警察部門的 6,200 輛巡邏車是占比最大的用戶。

另有消息指出，紐約警察局也考慮訂購 250 輛特斯拉 Model 3，目前該當局僅有 1 輛，不過由於特斯拉尚未簽訂合約，因此採購日期並未敲定。

據大摩 (Morgan Stanley) 先前的報告顯示，隨著傳統汽車廠的追趕，特斯拉在美國電動車市場的市占率受到侵蝕，福特的純電動野馬 Mustang Mach-E 成為最大的競爭對手。

大摩汽車分析師 Adam Jonas 直言，特斯拉在美國市場所失去的市佔率，幾乎是有 100% 被福特的 Mach-E 所吃掉的。AutoTrader 高級分析師 Michelle Krebs 則表示：「我們預計特斯拉的銷量會隨著市場的成長而增加，但特斯拉的市場占率也會受到侵蝕。」