〈房產〉全台房市預售案交易議價率不到1成 高雄最低僅5.4%

全台房市交易熱度高 ，根據市調統計目前已揭露的預售案成交價格對比開價，全台預售建案議價率僅 9.8%，不到 1 成，七都之中議價率最低的為高雄市僅 5.4%。主要原因在實登新制上路後，預售屋價格越來越透明化，加上今年房價漲但大部分建商開價不敢貿然喊高，怕嚇跑客戶，因此開價與成交價越趨於一致。

「591 實價登錄」統計目前已揭露全台六都加上新竹縣市預售案價格比對開價，計算平均議價率，全台議價率不到 1 成，與過去多殺多，一出價殺個 2-3 成的房市氛圍完全不同，天龍國的台北市預售案議價率約 14%，591 房屋交易網主管表示，主因北市燙金地段，房價基期全台最高，各預售建案價格有其指標性，因此保留一定的議價空間。

新北市預售屋目前揭露筆數多在像是林口、新莊、三重等推案量大的行政區，區域預售案供給量多，互相競爭下，開價不走追高，且今年房市熱買方信心夠，反倒讓成交價一路上漲，拉近與開價距離，預售議價率低於 1 成，僅有 6.5%。桃園市目前揭露的預售案價格不少為去年或是今年初的預售案，揭露價格較早期但開價已跟隨市場反應往上調，因此議價率落在 12%。

新竹縣市今年房市買氣很旺，591 實價登錄指出，房市交易火熱，部分指標預售案屢屢開出天價，測試區域成交行情天花板，然而竹科買盤收入高口袋深，部分願意追價買房價未來性，買賣雙方拉扯下，預售屋議價率落在 10% 上下。



中南部今年預售市場同樣蓬勃發展，台中房市也因應實價登錄 2.0 上路，喊出「不二價」銷售的案子，相較往年成長約 2-3 成，像是北屯區的「心之所向」、北區「微笑之心」等都是指標建商推案，均喊出不二價銷售，實登單坪價格跟開價差距極小，台中市全區預售議價率約 6.3%，不過也因缺工、缺料成本激增關係，也出現建商「一周三漲」開價的情形出現，後續買方是否能跟上這波追漲，值得觀察。

南台灣房市買氣也是強強滾，以台南來說目前預售屋揭露不少像是精華地段 2000 萬上下的中高總價透天產品，戶數相對稀少，透天買盤更重「感覺」，建商開價會保留「議價」空間，讓買方享受殺價的樂趣；高雄今年迎來房價「井噴」，諸多科技大廠加碼投資議題推升，讓房價更多想像空間，買方願意加價買未來性，拉近開價與成交差距，推進議價率降為 5.4%，為全台最低。