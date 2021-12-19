〈存股抗通膨〉開證券戶也有眉角 三攻略教你利差高達百倍

通膨壓力來勢洶洶，小資族不僅可以定期定額買股做投資，把錢存在證券戶，透過三個攻略，還可以繼續賺取「活儲 1% 高息」，與一般傳統證券交割戶的利率差距可以高達百倍以上。

小資族可以將每月的薪水先存在活儲高息的數位銀行帳戶中賺取利息，同時設定每個月定期轉帳，利用數位銀行帳戶的每月跨行免匯費優惠，將每月定期投資款項匯入「資金管理帳戶」，再進行定期定額 ETF 投資，做為投資型儲蓄，而其餘資金、生活費則繼續放在數位銀行帳戶裡，賺取更高利息。

簡單來說，三大攻略包括一、證券帳戶搭配「資金管理帳戶」(分戶帳)，以富邦證券為例，可選擇 40 多家金融機構作為出入金帳戶。

二、再以數位存款帳戶作約定為出入金帳戶，搭配銀行數位帳戶高息活儲活動。

三、定期定額投資 ETF，富邦證券表示，ETF 雖然是投信推出的商品，但只能在券商買賣，所以要先開好券商戶頭才能投資。

富邦證券指出，搭配「資金管理帳戶」，其特色是開戶方便，線上即可申請，而且有多達 40 家金融機構可供選擇，作為出入金帳戶，搭配巿面上多家銀行數位帳戶所提供活儲高息活動，與一般傳統證券交割戶的利率差距可以高達百倍以上。

若某家銀行數位帳戶有 1% 高利活儲，以戶頭存有新台幣 10 萬元為例，也就是 10 萬元 X 1% 高息 = 1000 元利息，等於利差就高達百倍，且可以一戶兩用，利益雙收。