〈半導體展開展〉南亞科洽購20MW太陽能長約 規劃購買2025年後離岸風電

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 積極採購再生能源，副總經理吳志祥今 (29) 日表示，正洽購 20MW 太陽能長期合約，也開始規劃購買 2025 年後的離岸風電。

吳志祥今日出席 SEMI 半導體產業 ESG 永續倡議行動儀式，會後受訪時，談及產業後市，他表示，如先前法說會所說，目前 DRAM 處於短期修正情況，但需求還是很好，對後市並不悲觀。

南亞科看好，隨著人工智慧、大數據、5G、自駕車及物聯網的需求增加，預估 DRAM 每年仍會有 15-20 % 的位元成長。

南亞科預計明年導入 10 奈米級產品量產，而新一代 DDR5 及 LPDDR5 產品，除速度及頻寬可增加一倍，能耗則可較 DDR4 及 LPDDR4 降低 16-35 %。吳志祥指出，目前南亞科仍在試產階段， 真正量產還要配合平台方產品推進速度，預期明年下半年或後年，才會慢慢看到市場對 DDR5 的需求。

南亞科積極投入 ESG，所有產品設計時就導入 LCT 生命週期的綠色思維，去年銷售產品有 84 % 是節能產品，每年可替消費者省下超過 6.6 億度電，並陸續投資超過 30 億元在製程水回收系統上，去年回收率達 95 %。

南亞科今年已購買 1040 萬度陸域風電，目前正洽購 20MW 太陽能長期合約，每年可以供應 2500 萬度綠電，以確保明年可提前達到 2023 年政府推動的 8% 契約容量目標。

除短、中期購置陸域風電及太陽能光電外，南亞科以 2030 年前使用 25-30 % 再生能源為目標，除已加入國內淨零聯盟倡議，也正積極籌備加入 RE100 及 SBT 等，邁向 2050 年前淨零排碳目標。