花旗消金標售案進入最後階段 工會籲勿犧牲勞工權益

花旗 (台灣) 銀行消金出售進入最後議價階段，但花旗 (台灣) 銀行工會再度發聲明痛批，花旗犧牲勞工權益為求高價出售，呼籲金管會、勞動部等主管機關應正視此一問題，避免企業日後為了出售或併購利益，群起效尤。

花旗 (台灣) 銀行工會今 (29) 日透過全金聯聲明，批評資方為求高價出售消金業務，和 15 家以上金融機構簽訂密約，要求簽約的金融機構 3 年內都不得招聘花旗員工，而花旗董事長宣稱不會阻止員工轉職，企圖移轉花旗是「禁止金融同業聘用花旗員工，使員工轉職碰壁」的問題核心。

工會表示，員工不平的是，密約禁止其他銀行招聘花旗員工，是為了保有花旗消金的價值，是將「花旗的商業利益」置於「勞工權益」之上，資方這樣的做法無異是認為「勞工權益」不如「商業獲利目的」重要。

工會強調，銀行業是輕資產、重服務的產業，銀行要創造獲利，「人」的因素很重要，必須高度仰賴員工的素質及其對客戶的專業服務，花旗應善待員工，而非藉著保密的名義，導致員工轉職碰壁，被迫受困於花旗，花旗自然也無須為留住員工付出代價。

工會呼籲，如果金管會、勞動部及公平會容許花旗用犧牲 3500 位勞工權益的手段，促成其高價出售的目的而不受挑戰或付出代價，日後企業出售或併購時均群起效尤，以密約方式限制勞工向外求職，勢必使企業出售過程中最弱勢的勞工，淪為資方追求商業利益的犧牲品。