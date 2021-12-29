今年促參簽約金額1246億元連續四年破千億 北市275億元暫居招商王

財政部促參司今 (29) 日公布今年民間參與公共建設成果，累計至 12 月 28 日止，總計簽約件數 132 件、簽約金額約 1246 億元，已是連續四年破千億元，其中六都中目前由台北市已 275.77 億元暫時居冠。

根據促參司統計，截至 28 日為止，今年的簽約金額較去 (2020) 年減少約 14%，主要是受疫情影響，導致部分大型案件簽約進度遲延，但整體而言，今年以來簽約件數仍是史上次高，民間投資仍有一定的動能。

觀察各縣市招商結果，六都中以台北市簽約金額 275.77 億元居冠，台南市則以 233.67 億元緊追在後，第三名新北市簽約金額 77.55 億元、高雄市則以 75.27 億元排名第四；另外，台中市簽約金額 47.41 億元排名第五，桃園市僅 2.22 億元敬陪末座。

值得注意的是，非六都中新竹縣受惠於竹科產業用地的地上權設定案進帳挹注，累計全年招商金額 135.11 億元，在全台排名中僅次於台北市與台南市。

在中央部會部分，交通部以簽約金額 210.59 億元居冠、財政部簽約金額 96.36 億元居次，教育部則以 39.89 億元排名第三。

財政部促參司司長李建賢指出，目前還有 29 件案件即將簽約，金額合計約 275 億元，應該有機會在 31 日完成簽約進帳，展望明 (2022) 年，粗估全年簽約金額仍可上看 1200 億元，主要以長照類、焚化爐與汙水處理廠等促參案為主。

財政部表示，未來將持續優化促參法制環境，透過協助審查促參案件前置作業，協助主辦機關更能核實評估可行性，進而訂定出妥適招商文件，至於招商不成的案件則會透過會議或現勘方式深入追蹤輔導；協助處理履約爭議。

財政部表示，目前正著手研析促參案契約期間屆滿的優先定約、資產總檢查及移轉機制等相關作業程序，完成後將提供主辦機關參考，讓優先定約程序更趨完整，持續優化促參法制環境。

