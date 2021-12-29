宏達電領軍元宇宙居Q4爆紅股 航運族群拿下全年冠軍

Yahoo 奇摩股市今 (29) 日公布今年第四季、全年台股熱門指標，根據瀏覽量成長幅度，統計十大爆紅股，隨著元宇宙熱潮席捲全球，第四季由宏達電 (2498-TW) 強勢奪下冠軍寶座，全年則由長榮 (2603-TW)、陽明 (2609TW) 等航運股分居冠亞軍。

Yahoo 奇摩表示，第四季中小型股持續發燒，其中受惠元宇宙商機發酵，不只宏達電吸引市場目光焦點外，同集團威盛 (2388-TW) 也入列排名第 5，生技股藥華藥 (6446-TW) 則異軍突起，因研發罕病新藥 Besremi 在美國上市，直登第 4 名，此外，綠能議題發酵，安集 (6477-TW)、系統電 (5309-TW) 同樣獲投資人關注。

今年第四季 Yahoo 奇摩股市網友討論度最高的十大爆紅股依序為，宏達電、建漢 (3062-TW)、中光電 (5371-TW)、藥華藥、威盛、合勤控 (3704-TW)、中華化 (1727-TW)、安集、系統電、永光 (1711-TW)。

Yahoo 奇摩今日也公布今年十大熱門台股指標，貨櫃三雄強勢入榜，長榮、陽明、萬海 (2615TW) 分居第 1、2、9 名，此外全球半導體供應鏈大亂，意外推升台灣晶圓代工產業營運暢旺，台積電、聯電 (2303-TW) 也各自拿下第 3、4 名，入榜的還包含進軍電動車領域的鴻海 (2317-TW)、面板雙虎。

Yahoo 奇摩股市統計，今年前十大熱門指標依序為長榮、陽明、台積電、聯電、群創 (3481-TW)、鴻海、中鋼 (2002-TW)、友達 (2409-TW)、萬海、華邦電 (2344-TW)。

ETF 方面，Yahoo 奇摩股市表示，第四季五大爆紅 ETF 榜有 4 席為配息型商品，分別是永豐台灣 ESG、元大高股息、期街口布蘭特正 2、國泰永續高股息、中信關鍵半導體；全年 ETF 排名則變動不大，由元大高股息奪冠，其他依序為 國泰台灣 5G+、元大台灣 5、國泰永續高股息、元大台灣 50 反 1。