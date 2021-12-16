全球前十大IC設計台廠占4家 奇景搶進第10名

研調機構 TrendForce 今 (16) 日表示，半導體市場熱絡，全球前十大 IC 設計業者三季營收達 337 億美元，年增 45%。台廠除了聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW) 原先就列居榜單，奇景 (HIMX-US) 此次也搶進第十名。

四大台系業者方面，聯發科受惠整體產品組合優化、出貨量提升與漲價效益，手機產品線營收年增 72%，其它產品線營收年成長率也全達雙位數，帶動第三季營收達 47 億美元，年增 43%，位居全球第四。

聯詠則持續深耕系統單晶片與面板驅動晶片兩大產品線，尤其 OLED 驅動晶片出貨比例提升，產品 ASP 與銷量同步增加，第三季營收達 14 億美元，年增 84%。

瑞昱也隨著網通晶片漲價，營收超越賽靈思，排名晉升至全球第八，奇景也因電視、監視器及筆記型電腦三大產品線顯著成長，大尺寸驅動晶片營收年增 111%，帶動總營收超過 4 億美元大關，年增 75%，擠入第十名行列。

海外業者如高通 (QCOM-US) 受惠 5G 手機需求，處理器與 RF 射頻前端部門營收續揚，物聯網也受惠消費電子、邊緣運算與工業領域需求強勁，部門營收年增 66%，成長幅度顯著，第三季整體營收達 77 億美元，年增 56%，位居全球第一。

輝達 (NVDA-US) 則位居第二，持續受惠於遊戲顯卡與資料中心帶動，兩大產品部門營收年增幅為 53%、48%，尤其隨著挖礦需求旺盛，客戶積極部署 RTX 系列高性能顯卡，推升整體營收達 66 億美元，年增 55%。

博通 (AVGO-US) 列居第三名，營收主力來自網路晶片、寬頻通訊晶片及儲存與橋接晶片業務，受後疫情時代的混合工作制、企業加速往雲端推動，晶片需求提升，也帶動營收成長至 54 億美元，年成長 17%。

超微 (AMD-US) 則是在遊戲、資料中心、伺服器領域的 Ryzen、Radeon、EPYC 系列產品出貨表現良好，推動總體營收至 43 億美元，年增高達 54%，位居第五名。

展望第四季，TrendForce 認為，由於電子產業進入傳統淡季，加上消費性應用需求放緩，且客戶端長短料使拉貨力道降低，營收成長受考驗，台廠展望也普遍保守，國際大廠則因聚焦伺服器、資料中心等產品，展望相對正向，營收可望續揚。