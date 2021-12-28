2022十大亮點職業出列 AI、AR/VR工程師炙手可熱

2021 年歷經疫情震撼彈，不僅改變了大眾工作型態，更加速翻轉各行各業的營運模式，人力銀行今 (28) 日公布 2022 年十大亮點職務，其中，AI 人工智慧工程師未來三年需求迫切，年薪上看 200 萬元，AR/VR 工程師在元宇宙話題帶動下，身價水漲船高，年薪可達 120 萬元，此外，ESG 永續管理師、資安分析師也都是明年炙手可熱的職業。

1111 人力銀行指出，近年來 AI 應用席捲產業，人才需求也隨之增加，行政院 2017 年宣示 AI 元年正式展開，培育 AI 科技菁英、應用先鋒及向下扎根，盼解決產業人才荒。目前全球都在加強高等教育提升 AI 人才的質與量，包括英國在頂尖大學增設 AI 博士學位，韓國計畫 5 年內投入 90 億韓元，支持成立 AI 研究所。據國發會調查，未來三年 AI 應用服務產業對人才需求最為迫切，工程師年薪約 150-200 萬元。

臉書改名 Meta，讓元宇宙成為 2021 年最夯的科技話題，AR (擴增實境) 及 VR (虛擬實境) 將成重要載具，人們可以在虛擬世界中以數位身份自由生活，包括購物、運動、居住、娛樂及學習等，和身處不同世界的人互相探索。目前許多活動、展覽、娛樂等產業都開始應用沉浸式體驗，且元宇宙的未來充滿想像空間，各行各業積極布局，推升 AR/VR 工程師需求熱度，身價水漲船高，年薪約 80-120 萬元。

因應國內外企業永續發展趨勢及業界人才需要，ESG 對於企業長期績效和價值重要性與日俱增，投資人仰賴永續報告書來評估企業表現，因此推升了「ESG 永續管理師」的求才若渴；其主要工作內容包括推動永續相關專案、企業永續報告書編撰及外部評比參與、執行公司能源相關盤查，追蹤節能減排以及規劃執行社會公益活動，握有證照的永續管理師入行起薪至少 5 萬元起跳。

後疫情時代催化遠距辦公、雲端服務的需求，企業面臨更多資訊安全與風險管控的議題，據 1111 薪資公秤顯示，「資安分析師」入行起薪約 4.6 萬元，平均起薪較勞動部最新公布大學畢業生平均起薪高出 24%，此職務累積經驗值後，含金量及薪資彈跳幅度相對較高，具備多重技能的防駭高手有競賽實績，月薪至少 7 萬元起跳，有機會談到年薪百萬元。

此外，數據分析師、數位行銷專家、土地開發高手、業務開發人才、帶貨直播主、線上教師等，也都是 2022 年十大亮點職務。1111 人力銀行強調，後疫情時代產業瞬息萬變，唯有洞悉趨勢，才能走得穩健。