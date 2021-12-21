中芯國際競得深圳坪山工業用地 將用於12吋晶圓代工

據《深圳商報》報導，中芯國際集成電路製造 (深圳) 有限公司，近日以人民幣 2010 萬元競得深圳坪山區的 G12205-0007 宗地，土地面積 3 萬 4703 平方公尺，建築面積 6 萬 9410 平方公尺。根據「深圳市重點產業項目產業發展監管協議」，未來將用於 12 吋晶圓代工生產線的配套廠房項目。

中芯國際在今年 3 月發出公告，宣布在深圳投資設廠。該公司與深圳當局簽訂合作框架協議，彼此同意中芯國際和深圳當局 (透過深圳重投集團) 以建議出資方式，並由中芯深圳來進行項目發展和營運。

按照規劃，深圳坪山的生產基地將使用 12 吋晶圓來生產 28 奈米或以上的集成電路，並提供技術服務。預計在 2022 年投入量產，每月產能最高將達到 4 萬片。

依照坪山區投資推廣服務署所公布的「關於 12 英寸晶圓代工生產線配套廠房項目遴選方案的公示」內容，該項目產品定位在 12 吋晶圓、電路線幅 28 奈米或以上的顯示驅動 IC 和電源管理 IC 等。新建的大宗氣站和化學品倉庫等完成後，可以提供生產所需的氧氣、氮氣等氣體，還有其他化學品等。而每月 4 萬片 12 吋晶圓的生產能力，除了可補強深圳的集成電路製造產業鏈，還可加快當地集成電路產業的發展步調。

中芯國際先前在 11 月時宣布，深圳合資協議訂約方和國家集成電路基金二簽下合資協議，在完成轉讓後，中芯深圳的登記資本仍將維持 24.15 億美元不變；而中芯國際透過中芯控股和中芯集電所間接持有的中芯深圳股權，也會從原先的 77% 降至 55%。詳細持股比例方面，中芯控股 49.74%、中芯集電 5.26%、深圳重投集團 23%、國家集成電路基金二 22%。