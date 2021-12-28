〈中環展望〉併購效益顯拓展雲端儲存 明年將再發股利

中環 (2323-TW) 董事長翁明顯今 (28) 日表示，併購儲存媒體品牌 Verbatim 效益顯現，除帶動營收成長，也藉此與海外軟硬體設備廠合作開發雲端儲存解決方案，明年將有企業開始採用，中環並看好，雲端儲存、電競及智慧家庭等新事業效益逐步顯現，預期明年營收有望優於今年，明年有機會再發放股利、將是連三年發放。

中環具有光碟製程技術與超過 1000 項光學儲存專利，全球市佔率達到 6 成，翁明顯指出，2019 年底併購 Verbatim 品牌，跨入品牌行銷及電子消費性產品領域，集團營運項目趨於多元化，非光碟營收比重從 20% 攀升至 50%。

翁明顯表示，看準資料中心需求龐大，中環透過既有光碟防拷貝技術，加上 Verbatim 結合區塊鏈技術，與海外軟硬體設備廠開發雲端儲存解決方案，該產品已進入測試階段，預計明年會推銷到市場並獲企業採用。

此外，Verbatim 成立電競品牌 Surefire，並打入歐洲市場，未來將陸續推出其他電競產品；也與德國軟體公司合作開發 Smart Home Security(SHS) 產品。

對於未來併購標方向，翁明顯指出，電動車、自駕車已成未來趨勢，下一步將鎖定電動車電池等相關領域，不過台灣多為零組件廠，預計會先鎖定海外的企業。