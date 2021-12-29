樺漢子公司S&T稱做空機構報告「內容多屬錯誤」 提6點聲明

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 公告，子公司 S&T AG 針對放空機構 Viceroy 出具報告作出回應，並提 6 點聲明，除了指出報告內容多屬錯誤外，同時也將採取一系列措施，強化公司治理及資訊透明。

樺漢強調，Vcieroy 撰寫報告過程中，從未與 S&T AG 查證，導致其報告內容多屬錯誤，S&T AG 也針對 Vcieroy 各項指控，藉由充分呈現事實及詳細的歷史發展過程，分別針對財務面及法律背景面均予以一一澄清與說明，詳細的分析報告內容也公布在 S&T AG 官網上。

樺漢進一步指出，基於資訊更透明及公司治理之考量，S&T 將另聘請第三方獨立會計師 Deloitte 進行調查，並預計於明年年第一季出具鑑識報告 (forensic report)。

且除了現有法遵團隊外，S&T AG 將另外任命一名外部獨立專家擔任首席法遵主管 (Chief Compliance Officer)，確保 S&T 執行業務符合法律、遵法及公司治理之相關規範。

此外，樺漢表示，將持續推動 S&T 的「TTS 計劃 (Trust-Transparency-Share)」，並持續降低組織結構之複雜性；S&T 也預計 2022 年股東會通過由 KPMG 擔任新的簽證會計師。

最後，S&T AG 執行長 Hannes Niederhauser 也再次重申，2021 年營運績效仍符合預期。