〈房產〉今年全台大型地產交易4256億元 將連兩年創新高

全台地產交易熱度驟升，外資商仲 CBRE 世邦魏理仕今 (23) 日指出，截至 12 月 21 日最新統計顯示，2021 全年台灣大型不動產交易金額達 4256 億元，包括商用不動產交易 1338 億元，土地交易 2918 億元，創下 CBRE 自 2003 年有紀錄以來的歷史新高，也是連續兩年衝破 4000 億元大關。



觀察全台整體不動產投資市場表現， CBRE 世邦魏理仕指出，由於台灣利率水準處於低點，加上製造業深耕台灣趨勢明顯，自用型買方今年大買不動產逾新台幣 1120 億元，年增 25%。此外，央行雖自去年 12 月起針對購地貸款祭出限制，但在房市熱度不斷攀升的情況下，本土建商持續加碼獵地，今年已斥資新台幣 2215 億購買建地，較上年增加 21%，其中台中、桃園及新北市為最受建商青睞的地點，在這三地估計投資金額超過 1436 億元，顯示建商相當看好當地後市。



針對目前整體不動產市場熱況，世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，在外部經濟環境不確定性升高的背景之下，台灣不動產儼然成為資金停泊的安全港，然而從央行第四度出手調整選擇性信用管制、金管會將拉高金融機構不動產曝險部位、內政部將修法限制預售屋換約轉售等措施，可看出政府積極打炒房的態度。有鑑於商用不動產市場受影響程度小，預料未來數季交易動能將維持平穩，而在內政部修法結果出爐前，部分中小型建商購地態度可能趨於保守，未來數月土地交易市場熱度將略有下降。

在今年不動產投資市場上，本土保險業者也沒有缺席，合計共投入達 391 億元，其中有 96.5 億元用於取得土地及地上權案，而在商用不動產的布局也維持多元化策略，在雙北、新竹、台中等地都可見到投資動作。

CBRE 世邦魏理仕指出，在工業地產方面，包括工業區土地、廠房、廠辦及倉儲物流等不動產類別，總計今年成交金額高達 1490 億，年增率為 25%。世邦魏理仕台灣資本市場部主管林敬超指出，受惠於出口表現持續暢旺，自用型買方擴廠增產的剛性需求，已成為推升工業地產交易的主力。

2021 年工業地產交易仍集中於以桃園為首的北部區域，值得注意的是，在半導體業帶動週邊擴廠效應之下，台南已躍居為今年工業土地第三大交易市場；挾著價格基期較低的優勢，加上產業聚落趨於完整，預期未來一年南部地區有機會成為工業地產市場上的一大亮點。