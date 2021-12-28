疫情疑慮消散 醫療、旅遊股領漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 疫情頻傳利多消息，加上美國新公布之耐久財訂單、消費者信心指數皆優於預期，美股上漲 2.3%；

2. 歐洲股市也在疫情壓力緩解下，由休閒旅遊類股領漲 2.3%。

新興市場

1. 中國央行降准 2 碼後，下調一年期貸款市場報價利率（LPR）5 個基點，顯示官方寬鬆穩經濟的決心，然而阿里巴巴疑遭監管機構處罰與京東遭騰訊變相減持等利空消息傳出，中國股市維持平盤；

2. 印度消費者物價指數控制在約 4.9%，央行決議維持利率不變，且維持寬鬆貨幣政策，印度股市上漲 0.2%。

債券市場

1. 疫情擔憂的消散、治療藥物與疫苗效力的利多消息，擊退市場避險情緒，美國 10 年期政府債券殖利率回升至 1.49%，全球政府債券指數下跌 0.7%；

2. 經濟數據亮眼和風險情緒回籠，推升全球高收益債券上漲 0.3%。

原物料、匯率

1. 美國原油庫存連續第四週減少，且減少的幅度快於市場預期，油價單週上漲 4.3%（以布蘭特原油為例）；

2. 中國可能推行更多財政刺激政策，激勵金礦等原物料表現，黃金價格上漲 1.1%。

資料來源: Bloomberg，2021/12/27（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/12/24）

資料來源: Bloomberg，2021/12/27（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/12/24）

三大市場關鍵事件及分析

1. 滿意度快速下滑，拜登恐成跛腳鴨

受到通膨升高、撤軍失敗、國會兩黨對立嚴重等事件衝擊，拜登政府滿意度快速下降並低於不滿意度，民主黨明年期中選舉大敗、拜登政府跛腳機率大增，不利仰賴政策補貼的乾淨能源類股。

資料來源：Bloomberg，採彭博全球乾淨能源與標普 500 能源指數，「鉅亨買基金」整理，2021/12/23。

2. 南非疫情高峰已過，疫情復甦類股反彈

率先爆發新變種病毒的南非，在醫療系統未崩潰且死亡人數維持低檔的情況下渡過新一輪疫情衝擊，加上輝瑞研發新冠藥物取得美國 FDA 緊急授權，激勵疫情復甦類股反彈。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 飯店類股與標普 500 指數，2021/12/23。

3. 中國官方再釋寬鬆訊息，伺機買點出現

中國官方接連降準降息，突顯穩定經濟的決心，過往中國股市再受到流動性灌注時，都能有不錯表現。此外，如果中國股市相較新興市場更便宜時，通常是較好的買點。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/12/27。指數為 MSCI 個別指數

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/12/23。

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