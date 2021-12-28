看好越股三大No.1、4C資本紅利 日盛越南機會基金明年問世

越股具有成長、信評及投資展望三大 No.1 特點，並坐擁經濟、人口、外資、股市等「4C」長線題材，日盛投信今 (28) 日舉辦線上記者會表示，預期未來 10 年將越南將持續創造成長奇蹟，股市潛力不容小覷，並宣布將於 2022 年 1 月 10 日開募「日盛越南機會基金」，讓投資人卡位多頭初升段。

日盛投信表示，近年越南政府積極開放並放寬市場交易規定和優化交易機制，市場普遍預期越南即將入圍 MSCI 新興市場指數觀察名單，有資金搶進，越南股市交易愈益開放且日益熱絡，受到入摩效應激勵，建議越股未來兩年可逢低卡位。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南擁有三大 No.1，包括經濟成長、信評展望、投資價值，因此後市看俏。越南近三年 GDP 成長率平均達 5.7%，為亞洲國家之最，且市場估計，時至 2050 年越南將躍升為全球前 20 大經濟體，GDP 成長率平均可望達 5.0%，遠優於中國 3.0%、美國 1.8%；越南是亞洲唯一獲穆迪、標普、惠譽等三大信評機構將其信評展望皆上調至正向的國家，反映越南強勁的經濟成長前景；越南 2022 年 EPS 成長率預估達 23.4%，預估本益比只有 16.8 倍，相較整體亞洲國家最具投資吸引力。

日盛越南機會基金研究團隊指出，除了三大 No.1，完美 4C 長線題材，即經濟 (Economic Capital)、人口 (Human Capital)、外資 (Foreign Capital)、股市 (Trading Capital) 等 4 大資本紅利（Capital）再發酵，造就越南成為未來 10 年不可忽視的亞洲之鑽。

第一個亞洲經濟奇蹟 (Economic Capital)，日盛越南機會基金研究團隊引述世界經濟論壇（WEF）2019 年《全球競爭力報告》顯示，越南在全球排名上升 10 位至第 67 位，較 2018 年有飛躍性成長，為全球競爭力改善最顯著的國家，越南競爭力大躍進。

人口 (Human Capital) 部分，越南中產階級快速成長，所得提升對股市帶來資金潮。比照過去中國經驗，當 2005 年人均 GDP 跨越 3,000 美元後，股市波段呈現倍數上漲，越南股市迎向拐點。

第三，外資前仆後繼 (Foreign Capital)，越南積極參與自由貿易協定簽署，享有租稅上的優勢，包括 2020 年甫生效的 EVFTA 及 RCEP 簽署，在美國總統拜登重返全球多邊主義的趨勢之下，越南經濟將大幅受惠。

最後，入摩效應可期 (Trading Capital)，未來一至兩年，越南可望入圍 MSCI 新興市場指數觀察名單。從過往經驗分析，當一個國家被提名進入 MSCI 新興市場指數觀察名單，則後續兩年股市通常受惠資金追捧而出現強勁漲勢。

日盛投信表示，該公司早在 2007 年即發展越南投資策略、深耕越南市場近 15 年，研究團隊具備多年越南在地投資經驗，深入掌握當地企業動態。看好越南長線成長趨勢；不僅如此，該公司更與三度榮獲《亞洲資產管理雜誌》評選為最佳基金公司的海外投資顧問 VinaCapital，聯手推出「日盛越南機會基金」，該基金訴求靈活選股，全面布局越南兩大股市大中小型股輪漲契機。