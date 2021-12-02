台灣第三劑開打 首批4.8萬人間隔滿5個月可接種莫德納

變種病毒 Omicron 持續在全球擴散，為了因應農曆春節返鄉人潮，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (2) 日宣布，已完整接種 COVID-19 疫苗且滿 5 個月的民眾，即日起可追加施打第三劑，目前僅供莫德納疫苗，約有 4.8 萬人符合資格，多為醫護、第一線高感染風險工作人員等 1 至 3 類的對象。

年節前夕將有大批台商、遊子返台，指揮中心評估國際疫情風險及國內疫苗供應現況，調整第二劑及第三劑間隔為 5 個月，即日起開始提供接種，以及早建立高感染風險人員的免疫保護力。目前提供接種的追加劑為莫德納疫苗，依各國核准及接種建議，接種劑量為 50 微毫克 (基礎劑的一半劑量，依目前劑型，注射量為 0.25ml)。

陳時中指出，截至今天，已完整接種疫苗 (不論廠牌) 且間隔滿 5 個月者，約有 4.8 萬人，依我國政策歷程來看，多為公費疫苗優先接種順序第一至三類對象，包括醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員等，此外，外交或公務奉派出國人員、國家隊運動員或選手等因公務需出國者，也可接種第三劑。

為確保高感染風險對象儘速接種第三劑，指揮中心建議優先接種符合間隔的醫護、第一線高感染風險工作人員 (包括航空機組員、港埠工作人員、防疫旅宿工作人員等) 及因公出國人員；中央防疫官員第三劑接種計畫可延後，但如果常跑醫院、檢疫所者，當然還是有接種的必要。

截至 1 日止，全台疫苗接種人口涵蓋率第一劑 78.04%、第二劑 57.82%，劑次人口比 135.86 (劑 / 每百人)。陳時中說明，目前莫德納疫苗數量充足，但 BNT 要等，第一劑已施打 572.9 萬劑，手頭上現有的量會優先提供第二劑施打，若再運來台，會開放給第三劑使用。

外界關心副作用方面，發言人莊人祥表示，根據過去研究及國際接種狀況來看，第三劑疫苗導致的常見症狀如發燒、頭痛、接種部位腫痛等，發生機率都比第二劑來得低。