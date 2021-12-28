〈美股盤後〉蘋果股價攻頂 標普創今年第69度新高

儘管 Omicron 變異株打亂耶誕空運，航空郵輪股遭受重創，但由於美國年終假期零售額成長創 17 年最強表現，顯示美國經濟依舊強勁，能源、科技股週一 (27 日) 領軍大漲，蘋果股價登新高，標普收紅 1.38%，寫下今年以來第 69 個歷史收盤新高紀錄。
政經消息方面，新冠疫情與通膨難抵擋美國年底購物買氣，萬事達卡 SpendingPulse 數據顯示，美國從 11 月 1 日到 12 月 24 日的零售銷售比去年同期成長 8.5%，創 17 年來最大年度增幅，主要是服飾和珠寶採購所推動。
美國總統拜登週一表示，隨著需求激增，他正在尋求擴大新冠病毒檢測範圍。白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 表示，考慮要求美國境內航班旅客也應該出示疫苗接種證明。
疫情方面，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數已飆破 2.80 億例，死亡數突破 540 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 89.5 億劑疫苗。
週一 (27 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 351.82 點，或 0.98%，收 36,302.38 點。
- 那斯達克指數上漲 217.89 點，或 1.39%，收 15,871.26 點。
- 標普 500 指數上漲 65.41 點，或 1.38%，收 4,791.2 點。
- 費城半導體指數上漲 107.1 點，或 2.72%，收 4,039.5 點。
焦點個股
科技五大天王僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.30%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 3.26%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.67%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.82%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.32%。
道瓊成分股以蘋果、微軟領漲。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.04%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.04%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.83%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.77%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 0.54%。
費半成分股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 大漲 5.62%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 4.40%；應用材料 (AMAT-US) 漲 4.65%；高通 (QCOM-US) 漲 1.96%；英特爾 (INTC-US) 漲 1.23%；美光 (MU-US) 漲 0.011%。
台股 ADR 全部收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.67%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.30%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.99%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.74%。
企業新聞
航班追蹤網站 FlightAware 數據顯示，由於 Omicron 變種病毒持續肆虐，航空一些員工染疫導致人力不足、排班困難，本月 24 日至 26 日期間有超過 8300 個航班取消，超過數萬個航班誤點，航空和郵輪股集體收黑。聯合航空 (UAL-US) 下跌 0.65%、美國航空 (AAL-US) 下跌 0.49%、嘉年華郵輪 (CCL-US) 下跌 1.16%。
GoDaddy (GDDY-US) 暴漲 8.33% 至每股 82.35 美元。美國證券交易委員會提交的文件顯示，維權避險基金 Starboard Value 以約 8 億美元買入網路服務供應商 GoDaddy 6.5% 股份，主因是認為 GoDaddy 股票遭市場低估，為非常具吸引力的投資。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.30% 至每股 180.33 美元，創下歷史新高，市值來到 2.96 兆美元。荷蘭監管機構日前要求蘋果明年 1 月 15 日修改 App Store 支付政策，蘋果表示將就該裁決提出上訴。
元宇宙公司 Meta (FB-US) 上漲 3.26% 至每股 346.18 美元。投行 KeyBanc 研判，Meta 虛擬實境 (VR) 頭戴設備 Oculus 在聖誕節期間銷售強勁。
滴滴 ADR (DIDI-US) 大跌 5.36% 至每股 5.30 美元。根據《金融時報》報導，該公司的現任和前任員工已被無限期禁止出售公司股票。
經濟數據
- 美國 12 月達拉斯 Fed 製造業指數報 8.1，預期 13，前值 27.7
華爾街分析
Defiance ETFs 投資長兼聯合創始人 Sylvia Jablonski 點評：「市場很有趣，美國擁有強大的消費者，消費支出占美國 GDP 的七成，而且這一比例仍然很高… Omicron 提醒人們，我們仍處於疫情當中，但去年新冠帶來的世界末日般的恐懼似乎已離我們很遙遠。」
由於缺乏流動性，假期期間市場的波動可能會被放大，Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 表示，市場處於聖誕節交易區間，但低流動性會使任何潛在的衝擊更大。
財富管理公司 G Squared Private Wealth 創始合夥人 Victoria Greene 說，人們希望看到聖誕行情漲勢延續，美股攀爬憂慮之牆的能力不應被低估。
Glenmede 私人財富部門資訊長 Jason Pride 表示，Omicron 風險可能不像最初擔心的那麼嚴重，這讓投資者鬆一口氣，早前擔憂的風險基本上被削減了。
美股主要指數有望連續第三年上漲，華爾街預測標普有望創自 1999 年以來的連續三年最佳，預測道瓊年漲幅為 18.37%，而那指則上升 23%。
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主