〈美股盤後〉蘋果股價攻頂 標普創今年第69度新高

儘管 Omicron 變異株打亂耶誕空運，航空郵輪股遭受重創，但由於美國年終假期零售額成長創 17 年最強表現，顯示美國經濟依舊強勁，能源、科技股週一 (27 日) 領軍大漲，蘋果股價登新高，標普收紅 1.38%，寫下今年以來第 69 個歷史收盤新高紀錄。

政經消息方面，新冠疫情與通膨難抵擋美國年底購物買氣，萬事達卡 SpendingPulse 數據顯示，美國從 11 月 1 日到 12 月 24 日的零售銷售比去年同期成長 8.5%，創 17 年來最大年度增幅，主要是服飾和珠寶採購所推動。

美國總統拜登週一表示，隨著需求激增，他正在尋求擴大新冠病毒檢測範圍。白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 表示，考慮要求美國境內航班旅客也應該出示疫苗接種證明。

疫情方面，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數已飆破 2.80 億例，死亡數突破 540 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 89.5 億劑疫苗。

週一 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 351.82 點，或 0.98%，收 36,302.38 點。

那斯達克指數上漲 217.89 點，或 1.39%，收 15,871.26 點。

標普 500 指數上漲 65.41 點，或 1.38%，收 4,791.2 點。

費城半導體指數上漲 107.1 點，或 2.72%，收 4,039.5 點。

標普 11 大板塊集體收高，能源、資訊科技和房地產領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.30%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 3.26%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.67%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.82%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.32%。

道瓊成分股以蘋果、微軟領漲。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.04%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.04%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.83%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.77%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 0.54%。

費半成分股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 大漲 5.62%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 4.40%；應用材料 (AMAT-US) 漲 4.65%；高通 (QCOM-US) 漲 1.96%；英特爾 (INTC-US) 漲 1.23%；美光 (MU-US) 漲 0.011%。

台股 ADR 全部收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.67%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.30%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.99%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.74%。

企業新聞

航班追蹤網站 FlightAware 數據顯示，由於 Omicron 變種病毒持續肆虐，航空一些員工染疫導致人力不足、排班困難，本月 24 日至 26 日期間有超過 8300 個航班取消，超過數萬個航班誤點，航空和郵輪股集體收黑。聯合航空 (UAL-US) 下跌 0.65%、美國航空 (AAL-US) 下跌 0.49%、嘉年華郵輪 (CCL-US) 下跌 1.16%。

GoDaddy (GDDY-US) 暴漲 8.33% 至每股 82.35 美元。美國證券交易委員會提交的文件顯示，維權避險基金 Starboard Value 以約 8 億美元買入網路服務供應商 GoDaddy 6.5% 股份，主因是認為 GoDaddy 股票遭市場低估，為非常具吸引力的投資。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.30% 至每股 180.33 美元，創下歷史新高，市值來到 2.96 兆美元。荷蘭監管機構日前要求蘋果明年 1 月 15 日修改 App Store 支付政策，蘋果表示將就該裁決提出上訴。

元宇宙公司 Meta (FB-US) 上漲 3.26% 至每股 346.18 美元。投行 KeyBanc 研判，Meta 虛擬實境 (VR) 頭戴設備 Oculus 在聖誕節期間銷售強勁。

滴滴 ADR (DIDI-US) 大跌 5.36% 至每股 5.30 美元。根據《金融時報》報導，該公司的現任和前任員工已被無限期禁止出售公司股票。

經濟數據

美國 12 月達拉斯 Fed 製造業指數報 8.1，預期 13，前值 27.7

華爾街分析

Defiance ETFs 投資長兼聯合創始人 Sylvia Jablonski 點評：「市場很有趣，美國擁有強大的消費者，消費支出占美國 GDP 的七成，而且這一比例仍然很高… Omicron 提醒人們，我們仍處於疫情當中，但去年新冠帶來的世界末日般的恐懼似乎已離我們很遙遠。」

由於缺乏流動性，假期期間市場的波動可能會被放大，Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 表示，市場處於聖誕節交易區間，但低流動性會使任何潛在的衝擊更大。

財富管理公司 G Squared Private Wealth 創始合夥人 Victoria Greene 說，人們希望看到聖誕行情漲勢延續，美股攀爬憂慮之牆的能力不應被低估。

Glenmede 私人財富部門資訊長 Jason Pride 表示，Omicron 風險可能不像最初擔心的那麼嚴重，這讓投資者鬆一口氣，早前擔憂的風險基本上被削減了。

美股主要指數有望連續第三年上漲，華爾街預測標普有望創自 1999 年以來的連續三年最佳，預測道瓊年漲幅為 18.37%，而那指則上升 23%。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主