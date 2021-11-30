〈美股早盤〉Omicron疑慮再起 道瓊跌近300點、莫德納重挫8%

對現有疫苗是否足以抵抗 Omicron 變異株的疑慮，再度推升避險情緒，在短暫回神一天後，美股周二 (30 日) 開盤重挫。截稿前，道瓊工業指數跌近 300 點 0.6%，那斯達克綜合指數跌 0.2%，標普 500 指數和費城半導體指數均跌 0.5％。

在執行長 Stephane Bancel 表示現有疫苗恐不足以應對 Omicron 病毒後，莫德納開盤大跌 8%。

避險情緒升溫下，周二金價反彈，10 年期美債殖利率跌破 1.45%，截稿前報 1.439％，拖累銀行股走低，國際油價也逆轉昨日強勁漲勢，截稿前，布蘭特原油期貨和 WTI 原油期貨均跌逾 3％。

昨日強勢反彈的旅遊股、航空股和石油股周二開盤再度面臨拋售壓力，派樂騰 (PTON-US) 和 Netflix(NFLX-US)等疫情受惠股則拉升。

Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 周一透過國會證詞表示，Omicron 為央行維持物價穩定與充分就業的任務帶來風險，但並未談及具體的政策行動，也未暗示是否改變縮減購債步伐。

鮑爾稍晚將與美國財長葉倫 (Janet Yellen) 一同出席參議院作證，市場將關注 2 人是否釋出任何有關新變異株影響通膨和升息前景的線索。

截至台北時間周二 (30 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 292.53 點或 - 0.83%，暫報 34843.41 點

那斯達克綜合指數下跌 61.82 點或 - 0.39%，暫報 15719.77 點

標普 500 指數下跌 35.10 點或 - 0.75%，暫報 4621.30 點

費半下跌 12.87 點或 - 0.33%，暫報 3898.14 點

台積電 ADR 下跌 0.23% 至每股 119.01 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.439％

紐約輕原油下跌 3.57％ 至每桶 67.45 美元

布蘭特原油下跌 3.68% 至每桶 70.74 美元

黃金上漲 0.64% 至每盎司 1796.60 美元

美元指數下跌至 95.690

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

莫德納 (MRNA-US) 早盤下跌 8.04％，至 338.88 美元。

莫德納執行長 Stephane Bancel 預計，現有新冠疫苗恐難以對付 Omicron，且想要大量生產能對抗新變異株的疫苗，可能要花上數月時間。

Regeneron Pharmaceuticals(REGN-US) 早盤下跌 2.29％，至 639.44 美元。

Regeneron 周二表示，旗下 Covid-19 雞尾酒抗體療法與類似藥物在對付 Omicron 上可能沒那麼有效，目前該公司正在進一步分析，透過實際的 Omicron 病毒序列來確認潛在影響。

Meta(FB-US) 早盤下跌 1.22％，至 333.90 美元。

英國反壟斷機構以減少市場競爭為由，要求臉書母公司 Meta Platforms 出售動圖共享平台 Giphy。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 FHFA 房價指數年增率報 17.7％，前值 18.5%

美國 9 月 FHFA 房價指數月增率報 0.9％，預期 1.2%，前值 1.0%

台北時間 22:45 公布美國 11 月芝加哥 PMI，預期 67.0，前值 68.4

台北時間 23:00 公布美國 11 月諮商會消費者信心，預期 110.0，前值 113.8

華爾街分析：

瑞士信貸 (Credit Suisse) 亞太區高級投資策略師邵志銘指出，短期內市場仍存在許多不確定性，價格已開始反映部分風險，雖然前處於動盪的環境，他認為經濟基本上仍將持續復甦。

摩根大通資產管理 (J.P. Morgan Asset Management) 策略師 Mike Bell 表示，在我們取得相關證據，說明現有疫苗能有效抵禦 Omicron 之前，將大量賭注押在任何地方都是沒有意義的，多數持股人士仍在觀望，沒有人知道這是否會是一個問題。

CMC Markets 分析師 Kelvin Wong 認為，無論是感染症狀還是傳染力，有關 Omicron 的訊息還很模糊，且目前也無法確認現有疫苗效力，他認為，除非 Omicron 的資訊獲得釐清，否則未來幾周股市將面臨更多下行風險。