廣達、仁寶11月營收同寫次高 前11月提前達陣兆元

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2021年12月9號16點19分

代工大廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 今(9) 日公布 11 月營收，在料況、貨運物流均較上月改善下，筆電出貨回溫，單月營收也雙創歷史次高紀錄，並站穩千億元大關，累計前 11 個月廣達、仁寶營收也同步突破兆元大關，分別達 1.0047 兆元、1.1079 兆元，提前達陣兆元。

廣達 (2382-TW)

廣達 11 月營收續站穩千億元，達 1132.45 億元，月增 12.5%、年增 10.1%，改寫歷史單月次高紀錄，僅次於 2011 年 3 月 1146 億元紀錄，累計前 11 月營收提前突破兆元大關，達 1.0047 兆元，年增 2.4%。

出貨方面，廣達 11 月筆電出貨達 700 萬台，月增 14.65%、年增 1.67%，同樣改寫歷史次高，僅次去年 12 月的 710 萬台，累計今年前 11 月筆電出貨達 6850 萬台，年增 29.98%。

廣達表示，第四季供應鏈缺料問題仍在，但物流較第三季改善，包含馬來西亞貨運、各地機場航班恢復下，讓部分遞延訂單得以出貨，助推單月筆電出貨再度站上 700 萬台大關，樂觀本季筆電出貨將季增 1 成，達逾 1900 萬台。

廣達進一步指出，第四季整體需求仍強，出貨則要視料況而定，依目前訂單、物流狀況評估，全年筆電、伺服器都可望維持雙位數成長，明年筆電也續以優於產業平均為目標，伺服器同樣看好 5G、AI、雲端應用持續擴展下，維持雙位數成長目標。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 11 月營收則連五個月站穩千億元，單月營收達 1232.92 億元，月增 5.5%、年增 15.4%，改寫單月次高，僅次 9 月高峰 1264.89 億元，累計前 11 月營收也首度突破兆元大關，達 1.1079 兆元，年增 18.6%，創下歷年同期新高。

出貨方面，仁寶 10 月筆電出貨為 530 萬台，月增 3.82%、年增 15.22%，累計前 11 個月筆電出貨則達 5180 萬台、年增 23.63%，超越去年全年。

仁寶表示，整體供應鏈缺料狀況延續，但觀察 11 月料況優於 10 月，助推筆電、非筆電產品出貨同步成長，加上商用機種出貨比重高，有利平均售價 (ASP) 提高，也讓營收成長幅度優於出貨。

展望本季，仁寶預期，第四季筆電出貨將持平第三季 1530 萬台水準，全年成長 10-15% 目標也可望達標，非筆電方面則因第三季基期較高，估第四季成長放緩，但續看好車電、智慧型手機等產品動能，整體而言，商用需求成長將優於消費性產品。