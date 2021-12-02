物聯智慧與廣達電腦合作 共推智慧車聯網方案

物聯網雲端服務平台方案商物聯智慧 (6565-TE) 與廣達電腦合作開發「智慧車聯網解決方案」。此方案由物聯智慧的雲端影像管理系統(Cloud Video Management System) 結合廣達電腦具備 5G 連網能力之多鏡頭行車記錄器及 AI 運算功能整合而成，提供即時影像觀看及雲端錄影等服務，這套服務方案將有助車載資通訊系統服務運營商，推出具備車規等級的智慧車聯網影像解決方案，開創車用物聯網市場商機。

此方案的硬體係採用廣達電腦研發的 5G AI 多鏡頭行車記錄器，其內建邊緣運算、5G 聯網及 AI 影像擷取及辨識功能，將車內駕駛、前方道路與車輛周遭的事件與攝影畫面嵌入至物聯智慧的雲端影像管理系統 (Cloud VMS)，搭配物聯智慧開發的網路即時通訊技術 (WebRTC)，讓車隊管理者透過行動裝置與任一瀏覽器，即可查看旗下車輛的即時監控畫面或回放行車影像，無時差掌握行車畫面、車輛位置與即時狀況，並可透過 AI 影像辨識，自動偵測駕駛人狀態、道路路況與車輛周遭異常事件，並具備自動觸發事件提醒與錄影功能，將重要事件的影像留存於雲端。

此方案可應用於物流業、車輛租賃服務業、計程車隊、城市公共交通運輸系統等領域，並讓車載資通訊系統整合服務或運營商，提供全方位智慧車聯網影像解決方案，滿足車隊業主、管理者與車主即時影像監看、事件錄影與回放、訊息推播與車輛訊息管理等多元功能，有效達成各種管理需求，此外，當有事件發生需要追溯，透過儲存在雲端的事件錄影畫面回放影像，即可進行事件原因釐清與責任歸屬判定，大大節省事件處理的人力與時間成本。

此次廣達電腦與物聯智慧的合作將是物聯網應用領域中，硬體設計開發與軟體雲端賦能的強強聯手最佳案例，雙方也將持續與更多業界夥伴合作，整合各家精良技術與資源，共同開創智慧物聯網之多元應用。

物聯智慧推智慧車聯網解決方案，搭載廣達的 5G AI 車載影像系統。(圖: 業者提供)



