廣達年底啟用5G LAB 明年看企業專網商機發酵

代工大廠廣達 (2382-TW) 衝刺伺服器商機，資深副總暨雲達總經理楊麒令今 (30) 日表示，資料中心客戶需求依舊強勁，明年營運雙位數成長目標不變，看好隨著日本、台灣將陸續釋出 5G 企業專網執照，明年相關商機將陸續發酵。

楊麒令表示，整體伺服器供應鏈仍受 IC 缺料影響出貨時程，但預期缺料、訂單遞延出貨狀況將從明年上半年逐步改善，下半年也可望再優於上半年，依客戶訂單來看，明年營運可望保持雙位數成長。

廣達旗下雲達是目前全球最大伺服器供應商之一，客戶涵蓋全球北美四大資料中心客戶，包含谷歌 (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 等都是雲達客戶。

除既有客戶需求穩健成長外，楊麒令指出，5G 企業專網商機也將在明年逐步發酵、貢獻營收，因日本規畫在明年 4 月發出企業專網商務執照，屆時雲達目前近 10 個正在進行 POC(概念驗證) 的客戶，產品可望正式量產出貨，台灣方面，也估首張 5G 企業專網證照將在明年上半年釋照。

楊麒令表示，隨著日本、台灣正式釋出 5G 企業專網執照後，相關需求可望從明年下半年逐步升溫，也透露廣達將在年底前，正式對外開幕位在林口總部旁的 5G LAB，屆時也將展出在智慧展演等領域應用。