廣達配合常熟政府專案擬出售廠辦 估處分利益約5682萬元

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (25) 日公告，子公司常熟達富電腦配合當地政府專案，協議出售、拆遷常熟廠房，預計總交易金額約人民幣 1.2 億元(約新台幣 5.148 億元)，處分利益估達人民幣 1103.8 萬元(約 5682.4 萬元)，最快本季完成交易。

廣達公告，常熟子公司配合當地政府實施「常熟虞山高新區高技術轉化及先進製造產業提升建設」專案，協議依政策規定達成拆遷補償協議，將處分位在當地的土地及廠房，總土地面積約 81787 平方米、廠房面積則達 52203.88 平方米，交易對象為常熟市虞創科技產業發展有限公司。

廣達表示，該廠過去曾生產智慧穿戴產品，經過客戶產品調整後，近年主要以生產供應鏈零組件為主，整體產能利用率並不高，因此這次配合當地政府專案，協議出售拆遷。

另一方面，近期美系車廠擬擴大美國生產製造布局，外界也點名廣達將配合赴墨西哥設廠，對此，廣達指出，海外布局計劃都將持續配合客戶積極評估。

營運方面，廣達認為，雖然供應鏈缺料問題仍延續，但第四季料況可望優於上季，加上遞延訂單出貨，估筆電出貨可望季增逾 1 成，達 1900 萬台之上，伺服器同樣優於上季，全年則估筆電、伺服器都將雙位數成長。