〈廣達法說〉看缺料明年底才趨緩 不缺席元宇宙商機

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (12) 日召開法說，面對缺料議題，副董事長梁次震直言很難預估，無法齊料是目前出貨最嚴峻挑戰，雖然部分廠商認為明年 7、8 月就會改善，但也有廠商認為，要到明年底才緩解；此外，近期火熱的元宇宙 (Metaverse) 商機，廣達也未缺席，在運算端、終端裝置皆已布局數年。

梁次震表示，很難明確指出零組件缺料何時緩解，尤其是半導體相關零組件，各大廠商都在搶成熟製程產能，且每個客人掌握料況的情況也不同，雖然有些廠商認為明年 7、8 月就可緩解，但部分業者認為要到明年底。

財務長楊俊烈補充，筆電等產品因長短料無法成套就無法出貨，不過依目前供料情況觀察，第四季筆電料況供給可望較上季改善，伺服器、車用電子 (EV) 等則因供應商數量少、驗證時間長，料況持續吃緊。

至於廣達 AR/VR 布局，楊俊烈表示，廣達已有多年相關布局經驗，認為元宇宙是 AI 應用所發展出的完全虛擬世界，而運算 (Compute) 所需的伺服器，以及眼鏡、頭盔等終端裝置，廣達都有涉略，樂觀期待相關商機發酵。

廣達日前也宣布，將認購以色列擴增實境公司 Lumus 特別股，預計以每股 63 美元 (約新台幣 1748 元) 取得約 317.46 仟股，交易總金額達約 2000 萬美元 (約新台幣 5.55 億元)，預計持股比例將從目前約 5.79% 提升至 10%，擴大布局雙邊、AR/VR 等虛擬實境應用。

資本支出方面，廣達預期，今年持續擴充泰國、台灣產能，全年資本支出約落在 100 億元，明年也暫估維持相同水準。