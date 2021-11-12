〈廣達法說〉筆電需求仍強Q4出貨看增1成 明年拚優產業平均

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (12) 日召開法說，展望未來，廣達表示，雖然供應鏈缺料問題仍延續，但第四季料況可望優於上季，加上遞延訂單出貨，估筆電出貨可望季增逾 1 成，達 1900 萬台之上，伺服器同樣優於上季，全年則估筆電、伺服器都將雙位數成長。

至於明年營運展望，財務長楊俊烈回應，受供應鏈缺料不確定因素影響，能見度仍不高，但整體筆電需求維持高檔，廣達將以優於產業平均為目標，雲端伺服器方面，隨著 5G、AI、雲端應用持續擴展，明年也維持營收雙位數成長目標。

廣達第三季筆電、非筆電比重約占各半，在整體產品組合優化下，第三季改寫單季新高，也打破外界認為廣達營運將受 Chromebook 砍單影響。

楊俊烈指出，廣達第三季 Chromebook 占整體筆電出貨，從第二季約 3 成降至不到 2 成，出貨下降也反映市場需求調整，但對廣達來說，Chromebook 對整體營收的影響性不到 1 成。

廣達 10 月營收也重回千億元，達 1006.44 億元，月增 22.6%、年增 11.4%，創今年單月新高，累計今年前 10 月營收達 8914.63 億元，年增 1.5%，筆電出貨也連兩個月站穩 600 萬台大關，累計前 10 月筆電出貨達 6150 萬台，已超越去年全年的 5980 萬台。