諾基亞控侵權後 OPPO又遭InterDigital控訴

美國專利公司 InterDigital 指出已在英國、印度和德國等地對 OPPO、一加和 realme 進行專利侵權訴訟，涉及專利範圍包含 3G、4G、5G 和 HEVC 等，所有訴訟中均要求在相關地區禁止銷售。這是諾基亞之後，第二家針對 OPPO 提起國際大型侵權訴訟的企業。

InterDigital 是一家以專利許可為主要獲利方式的企業，近十年來對 InterDigital 營收貢獻超過 10% 的企業均曾與該公司發生專利訴訟。而利用以訴訟達成談判方式，Interdigital 已把蘋果 (AAPL-US)、三星、華為、小米(01810-HK)、LG、中興(00763-HK) 等廠商都變成自己的客戶。

不過 2013 年中國發改委曾對 InterDigital 的反壟斷進行調查，逼使 InterDigital 簽署一份向中國移動終端廠商授權無限行動標準必要專利組合的承諾，該合約為期 5 年，換取中國撤銷調查。

而 5 年時間一到 InterDigital 立即在全球多地對中國手機廠進行侵權訴訟，而且有不少陸廠與其達成協議，支付權利金。

只是中國科技廠也利用新的法律手段來還擊相關侵權的指控。自 2020 年以來，中國法院在四起重大侵權案件中發布所謂禁訴令，阻止外國企業在全球任何地方通過提起法律訴訟來保護其商業機密。

如 2020 年中國武漢一家法院發布禁訴令，禁止 InterDigital 在與小米的官司結束前在中國境內外起訴小米。該法院表示，如果 InterDigital 堅持，則將面臨每週約相當於 100 萬美元的罰款。

不過最終 InterDigital 與小米還是在今年 8 月達成和解，小米第三季向 InterDigital 交付的許可費達 4500 萬美元。

