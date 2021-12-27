明年上半年中國貨幣政策：「鬆」

在全面降準以及調降 LPR 一年期利率後，中國人行召開第四季貨幣政策會議，會中提到考慮到中央經濟工作會議要求「政策發力適當靠前」，及已開發經濟體政策的加速緊縮將導致外在環境更為複雜，明年第一季與第二季前半段會是貨幣政策寬鬆穩增長較為適宜的窗口。

中國人行第四季貨幣政策委員會例會與第三季不同的是，除了同樣表達「環境嚴峻複雜外」，還新增「不確定」的表述，這恐與新冠疫情、已開發經濟體政策緊縮節奏不明等因素有關。

對於中國的經濟，這次例會延續中央經濟工作會議的定調，新增「需求緊縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力」的看法。所以人行貨幣政策除了「穩字當頭、穩中求進」外，也會進行擴大跨週期調節力道，與反週期調節相結合。

人行並首度提出「發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，更加主動有為，擴大對實體經濟的支援力道」，「兩個」擴大力道加上更主動有為的表態很明顯明年上半年貨幣政策將更積極，降準降息等貨幣工具運用的機率比之前更進一步提升。只要明年上半年經濟前景不佳，貨幣政策進一步加碼可期待。

即使無法在很短的期間內見到降息，但調降 MLF 的情況仍可預期，且一旦 MLF 下調，LPR 有更大的機率向下修正，可進一步降低企業融資成本。