〈陸港盤後〉寧德崩盤 鋰電池不發電 上證回檔0.7%

受到歐美股市上漲的帶動，S&P 500 再創新高，周五 (24 日)A 股三大指數開高，不過受到寧德時代崩跌 7% 的影響下，鋰電池概念股帶頭下挫，拖累三大指數紛紛翻黑。

由於寧德時代是創業板指的市值王，因此創業板指受到寧德時代重挫的衝擊最重，指數大跌逾 2%。

類股表現方面，中藥、商業百貨、化學製藥、食品飲料、民航機場等逆勢上漲，電池、能源、電源設備、風電設備、太陽能設備等跌幅較重。

今日滬深兩市成交金額達 1.3 兆人民幣，較前一個交易日增加 545 億人民幣，已連續 46 個交易日成交金額破兆。

港股方面，受到耶誕假期因素影響，美股在清淡交易中收紅，而港股受惠開高，不過因為陸股早盤走勢疲弱，三大指數紛紛走跌，導致只有交易半日的港股也出現獲利了結賣壓，恒指在開高後急速回到平盤附近整理。

而在長假來臨前投資人積極作多意願低，指數在回檔後未見買盤進場。科技類股走勢相對弱勢，SaaS 概念股急跌，網科股也是跌多漲少，對於大盤形成較大程度的拖累。

由於耶誕假期因港股將休市至下周一 (27 日)，周二(28 日) 重新開市。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.69%，報 3618.05 點；科創 50 指數下挫 1.25%，報 1358.73 點；深證成指下滑 1.03%，報 14710.33 點；創業板指大跌 2.27%，報 3297.11 點。

至此，本週上證綜指小跌 0.39%，科創 50 指數大跌 2.88%，深證成指下挫 1.06%，創業板指重挫 4%。

恒生指數小漲 0.13%，報 23223.76 點、恒生科技指數小跌 0.34%，報 5619.39 點。

今日北向資金進出方面暫停交易，且因港股假期因素將至下周二 (28 日) 才再度開放交易。

法人觀點

國盛證券認為，滬指回跌至 3600 點後出現反彈，但目前反彈走勢出現分歧，上證明顯優於創業板指，上證上方 3700 點附近仍有較大賣壓，創業板指則被 20 日和 30 日均線壓制，反彈的強度與高度需密切關注近期成交量的變化，若成交量無明顯增減，市場有很大機率維持震盪格局。

