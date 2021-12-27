中國1—11月規模以上工業企業利潤年增率降至38%

周一 (27 日) 中國統計局公布 1～11 月，中國規模以上工業企業實現利潤 7.98 兆人民幣，年增 38%，1～10 月年增 42.2%。11 月中國規模以上工業企業利潤年增 9%，前期 24.6%。

資料來源: 中國統計局

中國統計局表示，11 月隨著保供穩價、協助企紓困政策效果持續顯現，上游部分原物料價格快速上漲趨勢暫時受到壓抑，下游產業成本壓力有所紓緩，利潤結構已有改善。

總體來看，11 月工業企業利潤繼續保持快速成長，產業均衡性也有所改善，但成本壓力仍然較大，下游產業利潤改善還需進一步鞏固。未來將持續執行政策預調微調和跨週期調節，擴大對製造業企業特別是中小微企業的援助，進一步做好保供穩價，促進工業經濟健康穩定運行。

中國統計局指出，1～11 月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額 2.36 兆人民幣，年增 65.8%；股份制企業實現利潤總額 5.76 兆人民幣，年增 44%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額 2.06 兆人民幣，年增 24.3%；民營企業實現利潤總額 2.5 兆人民幣，年增 27.9%。

1～11 月份，在 41 個工業大類行業中，33 個行業利潤總額呈現年增，1 個行業減少虧損，7 個行業下滑。

主要行業利潤排名前三大分別是：石油、煤炭及其他燃料加工業利潤總額年增 3.87 倍、石油和天然氣開採業增長 2.84 倍、煤炭開採和洗選業增長 2.23 倍。至於其它重要行業，電腦、通信和其他電子設備製造業增長 29.8%、汽車製造業下降 3.4%。

