新北明年公告土地現值續漲3.5% 板信雙子星13度蟬聯地王

新北市 2022 年公告土地現值上漲 3.5% ，公告地價上漲 5.76%，板信商業銀行雙子星總部大樓所在地第 13 度蟬聯地王，明年公告土地現值及公告地價分別為每平方公尺 73.8 萬元及 14.8 萬元，換算每坪約 244 萬元及 48.9 萬元。

新北地政局今 (23) 日表示，明年公告土地現值作業期間雖受新冠肺炎疫情影響，但整體不動產市場因長期利率偏低、資金充裕、剛性需求存在，加上建築成本上揚及市場預期心理等因素，帶動交易價量齊揚。

新北市 9361 個地價區段 2022 年度公告土地現值總額較 2021 年上漲 3.5%，公告地價則較 2020 年上漲 5.76%。交易量方面，在人口移入、剛性買盤及換屋需求帶動推升，買賣移轉棟數較上年同期增加逾 1 成；價格方面，不論從實價登錄或新北市住宅價格指數趨勢觀察，也呈現上漲走勢。

地政局長康秋桂說明，經統計，全市 2022 年公告土地現值，其中樹林、三峽、鶯歌分別上漲 5.19%、5.25%、5.53%，主要受惠於捷運三鶯線、新北樹林線及新北市立美術館等重大建設，加上台北大學特定區優質生活圈，穩定區域發展。

此外，林口區、汐止區公告土地現值分別上漲 6.84%、4.38%；泰山區上漲 5.12%；板橋土城、中永和、三重蘆洲、新莊、新店、淡水區等交易較為熱絡之行政區，伴隨各項交通建設、行政園區、大型醫院或百貨商場進駐等因素，均有助帶動市場行情，公告現值漲幅約在 2.14% 至 4.31% 不等。

全市地王由坐落於板橋區新府路與縣民大道交叉口，板信商業銀行雙子星總部大樓所在地 13 度蟬聯，明年公告土地現值為每平方公尺 73.8 萬元，換算每坪約 244 萬元，較今年上漲 1.79%，明年公告地價每平方公尺 14.8 萬元，換算每坪約 48.9 萬元，與去年相較上漲 4.23%。

至於全市最低價土地為烏來區西羅岸、信賢、哪哮、屯鹿、羅培、福山段之保安保護區，明年公告土地現值及公告地價分別為每平方公尺 150 元、30 元，與前一期相較分別為持平、下跌 6.25%。