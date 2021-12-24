牛津大學研究：第三劑AZ疫苗有效抗Omicron

阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）周四（23 日）援引牛津大學實驗室數據表示，施打該公司第三劑疫苗可有效對抗新冠變種病毒 Omicron。

研究顯示，施打第三劑 AZ 的新冠疫苗 Vaxzevria 後，對 Omicron 的中和抗體水準與接種兩劑疫苗後對抗 Delta 病毒所產生的抗體濃度相當，與曾染疫痊癒的病患相較，施打第三劑後的中和抗體水平也更高。

AZ 表示，執行該研究的牛津大學研究人員，與公司合作開發疫苗的團隊人員不同批，試驗對象包括確診者、染疫痊癒者，以及已接種兩劑 AZ 疫苗和接種第三劑疫苗者。

AZ 藥物研發部門負責人 Mene Pangalos 表示，隨著對 Omicron 有更多了解，未來將能研發出更有效且保護力更持久的疫苗。該公司日前傳出與牛津大學合作研發針對 Omicron 的疫苗。

疫苗加強劑好消息鼓舞市場風險胃口，但未提振阿斯特捷利康 ADR(AZN-US) 股價，該股周四收盤下跌 0.76%，每股報 57.64 美元。

另一方面，根據香港大學及中文大學醫學院研究，即便追加施打第三季科興疫苗產生的抗體不足，仍難以抵禦 Omicron 感染。

研究建議，接種兩劑科興疫苗者，應找其他疫苗作為增強劑施打，此外研究也指出，施打第三劑輝瑞 (PFE-US)/BioNtech(BNTX-US) 疫苗者，體內產生的抗體濃度顯著提高，能有效抵禦 Omicron。

報告還提到，施打兩劑輝瑞 / BioNtech 疫苗者雖然抗體不足，但能透過混打其他疫苗將保護力提高至適當水準。