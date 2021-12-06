美銀：聯準會轉鷹派立場 今年恐難期待聖誕老人行情

美股投資人已經習慣 12 月的正報酬，因為這是一年中股市平均表現最佳的月份，但美銀美林認為，今年的「聖誕老人行情 (Santa Claus rally)」不見得能如期而至。

歷史數據顯示，自 1936 年以來，美股在 12 月的平均報酬率為 2.3%，並且在 79% 的時間當中收漲。儘管有著這些有利條件，但不意味著美股不會受到拋售的影響。就如同 2018 年 12 月，因聯準會的鷹派立場以及對經濟成長的擔憂，美股在 12 月大跌 7.6%。

美銀分析師 Savita Subramanian 發布報告指出，類似的擔憂在今年出現，可能破壞年底的聖誕行情出現。此外，疫情的重起可能加劇供應鏈中斷危機，帶來股市跌勢。

除了疫情之外，報告補充說，另一個可能造成增長放緩的風險，是「通膨導致消費受到打擊，尤其是在財政和貨幣刺激措施耗盡的情況下」。

Subramanian 指出，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 告訴國會，即使面對新的變種病毒，也有必要加快縮減每月購債規模。這一評論表明，鮑爾現在更專注於控制通膨，而不是降低失業率。

聯準會立場的轉變，加上股市的高估值，對美股投資人可能帶來威脅。

Subramanian 在上周受訪時更指出，美銀的經濟學家預計，聯準會未來幾年總共將升息 8 次，這使得明年標普指數回調的可能性升高。

她說：「我認為短期內或未來 12 個月內，回調 10% 的可能性較高。」