為明年做準備？12月港股上市公司近90家執行庫藏股

今年港股表現成為全球主要股市後段班，截至 12 月 22 日止，恒生指數今年重挫 15%，相比美股主要指數紛紛大漲雙位數的優異表現，港股的走勢讓很多投資人失望。

不過，今年港股的低估值或許為明年的行情帶來新的希望，同時在低估值吸引之下，港股上市公司紛紛掀起一波庫藏股風潮。根據 Wind 資料顯示，截至 12 月 22 日，12 月以來共有 87 家港股上市公司進行庫藏股，累計買回 4.48 億股，總金額達 42.27 億港元；11 月同期參與庫藏股的公司數量為 53 家，而去年 12 月同期只有 44 家。

12 月以來實施庫藏股的熱門上市公司有藥明生物 (02269-HK)、碧桂園(02007-HK)、長和(00001-HK)、平安好醫生(01833-HK)、小米集團(01810-HK)、敏華控股(01999-HK)、復星國際(00656-HK) 等等。

(圖片: AFP)

從產業來看，近期進行庫藏股的上市公司主要都集中在科技、地產、醫藥和消費等產業，而這些產業正是今年港股中調整幅度較大的類別。

川財證券對此表示，這些產業公司進行庫藏股的行為，意味著向投資人傳達正面訊息，以提振市場信心。

港股過去歷史中，當企業積極進行庫藏股時，恒指正處於底部，而在出現庫藏股後，港股則有明顯上漲。

從 2000 年之後來看，港股第一波的庫藏股風潮出現在 2008 年，當年庫藏股金額達 175 億港元。而在 2009 年第一季港股回穩，恒指在 2009 年 3 月至 2019 年 12 月期間，累計漲幅高達 70.72%。

之後在 2011 年、2013 年、2015～2016 年間、2018 年等均大量的庫藏股在進行中，隨後恒指均有出現不俗的漲勢，特別是 2015～2016 年間執行庫藏股後，恒指一路上揚並創下新高。

另一方面，外資也看好港股明年度的發展，德意志銀行指稱，預計恒指到 2022 年底有機會上看 37000 點。德銀認為港股經歷長達半年多的修正，風險得到充分釋放，估值處於低點，可望成為資金的避風港。

