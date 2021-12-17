晶片荒燒到信用卡 銀行估庫存量可到明年底

全球晶片荒波及信用卡業務，據了解，為因應晶片缺貨對於實體信用卡的製程，大型發卡銀行無不積極備貨應戰，預估目前的晶片庫存量應可供應到明 (2022) 年底無虞。

銀行主管表示，因應全球晶片荒，銀行近來積極囤積晶片以備不時之需，而過去實體信用卡晶片備貨大約需要 3 到 6 個月，但現在已開始出現「叫不到貨」的情況，讓銀行不得不繃緊神經應戰。

銀行主管還說，這波晶片荒不只衝擊信用卡，包括金融卡、電子票證製作，都少不了晶片這個關鍵原料，換言之，晶片荒不只可能導致信用卡斷貨，還可能讓銀行面臨「發不出卡」的窘境。

據了解，為因應晶片缺貨危機，包括主要大型信用卡發卡行，以及擁有大量存款戶的公股銀行都開始搶貨囤積晶片，根據銀行預估，以目前的晶片庫存量，撐到明年底應該不成問題。

以國泰世華銀行來說，8 月要發行的 cube 卡，早在年初就下單預留足量，根據國泰世華評估，根據現行發卡動能，及目前確定交貨備量，大部分卡別皆可因應至「明年」底，至於極少數特殊卡備量也預估至少可使用至明年上半年。

國泰世華也說，萬一碰上庫存量不足，無法提供實體卡，預計將以 VCN 發卡先提供客戶刷卡使用，實體卡延後寄送。

兆豐銀行則認為，晶片供貨緊俏確實讓銀行陷入信用卡斷貨危機，但從另一角度來看，或許有助於加速虛擬信用卡的發行。