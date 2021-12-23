〈美股早盤〉甩Omicron疑慮迎聖誕 四大指數齊揚 道瓊漲逾200點

聖誕節來臨前夕，市場對 Omicron 變異株的疑慮似乎稍微消散，美股周四 (23 日) 高開。截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.6%，那斯達克綜合指數 0.3%，標普 500 指數漲 0.5%，費城半導體指數漲逾 0.6％。

英國針對 11 月和 12 月通報確診病例得出的研究結果顯示，相較於 Delta 變種病毒，感染 Omicron 病毒的患者住院風險降低了三分之二，支持先前南非研究得出的結論。

疫苗及藥物研發領域也捎來喜訊。最新研究指出，將阿斯特捷利康 (AZN-US) 疫苗作為加強針能有效對抗 Omicron 變異株，輝瑞 (PFE-US) 抗病毒口服藥日前也獲美國食品藥物管理局 (FDA) 批准。

上述消息有助緩解場對於全球經濟復甦受 Omicron 打擊的擔憂情緒，樂觀前景削弱避險需求，提振風險情緒。

截稿前，美元持穩，美債下跌，10 年期美債殖利率上升至 1.462％。

經濟數據面，美國公布 11 月消費支出月增 0.6%，低於上月的 1.4%，作為聯準會關注的通膨指標，核心 PCE 物價指數年增 4.7%，略高於市場預期，並創 1989 年以來最高。

此外，美國上周初領失業金符合預期並持平前值，報 20.5 萬人，續徘徊於疫後低點。

個股消息面，在最大股東騰訊宣布以京東股票作當作配息後，京東 (JD-US) 開盤跌逾 8％。

截至台北時間周四 (23 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 222.24 點或 0.62%，暫報 35976.13 點

那斯達克綜合指數上漲 40.52 點或 0.26%，暫報 15560.33 點

標普 500 指數上漲 25.50 點或 0.54%，暫報 4722.06 點

費半上漲 24.90 點或 0.64%，暫報 3916.06 點

台積電 ADR 下跌 1.11% 至每股 119.96 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.462％

紐約輕原油上漲 0.11％ 至每桶 72.84 美元

布蘭特原油上漲 0.17% 至每桶 75.42 美元

黃金上漲 0.28% 至每盎司 1807.30 美元

美元指數上漲至 96.24

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Novavax(NVAX-US) 早盤下跌 3.41％，至 177.05 美元。

Novavax 援引初步研究數據指出，接種其研發的 2 劑新冠疫苗，能對 Omicron 變異株產生強烈免疫反應，但仍遜於對原始病毒株的反應。Novavax 也表示，該公司最快 1 月初開始生產 Omicron 專門疫苗，第 1 季啟動臨床試驗。

京東 (JD-US) 早盤下跌 8.43％，至 67.53 美元。

騰訊周四宣布以分配股息的形式，向股東發放 164 億美元的京東股份，配息後，騰訊對京東持股比例自原先的 17% 大幅降至 2.3%。

英特爾 (INTC-US) 早盤上漲 0.88％，至 51.42 美元。

英特爾因聲援新疆人權，要求供應商避免使用新疆產品或服務，遭到中國強烈反彈，對此，該公司今發布聲明澄清，此前談及新疆並非立場表述，並向中國表示歉意。

另一方面，彭博報導指出，作為歐洲擴產計畫的一部份，英特爾擬將法國作為其在歐洲的研發和設計中心，同時在義大利設置測試和封裝廠，德國建立晶圓廠。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 PCE 物價指數年增率報 5.7％，預期 5.7%，前值 5.0%

美國 11 月核心 PCE 物價指數年增率報 4.7％，預期 4.5%，前值 4.1%

紅：美國 PCE 物價指數年增率，藍：美國核心 PCE 物價指數年增率 (圖：Zerohedge)

美國 11 月耐久財訂單月增率初值報 2.5％，預期 2%，前值 - 0.4%

美國上周 (12/18) 初領失業金報 20.5 萬人，前值自 20.6 萬人下修至 20.5 萬人

美國上周 (12/11) 續領失業金報 185.9 萬人，前值自 184.5 萬人上修至 186.7 萬人

台北時間 23:00 公布美國 11 月新屋銷售年化總數，預期 76.9 萬戶，前值 74.5 萬戶

台北時間 23:00 公布美國 11 月新屋銷售年化月增率，預期 3.2%，前值 0.4%

台北時間 23:00 公布美國 12 月密大消費者信心指數終值，預期 70.4，前值 70.4

華爾街分析：

Brewin Dolphin Limited 投資總監 Janet Mui 表示：「我們對全球經濟前景仍感到樂觀，但我們更看好已開發經濟體，受惠於高疫苗接種率和加強針的推出，美國、英國和歐元區等主要經濟體的復甦仍將持續。」

Pictet Asset Management 多資產主管 Andrew Cole 稱，人們普遍預期通膨即將觸頂，就算不是在第 1 季，也會在上半年發生，但可能要等到下半年央行才會放鬆。